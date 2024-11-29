Чому графіки відключення світла змінюють по кілька разів на добу: енергетики пояснили

Ситуація залишається складною та непередбачуваною навіть попри те, що енергетики налаштовують резервні системи живлення там, де це можливо.

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Чому графіки відключення світла змінюють по кілька разів на добу/ колаж: Главред, фото: УНІАН, pixabay.com

Коротко:

Ситуація в енергосистемі залишається складною та непередбачуваною

Графіки відключення світла не статичні – вони можуть змінюватися по кілька разів на добу

Графіки відключення світла в Україні зараз не статичні, а можуть змінюватися по кілька радів на добу в залежності в ситуації в енергосистемі. В енергетичній компанії ДТЕК пояснили, чому так відбувається.

Справа у тому, що, незважаючи на налаштування енергетиками резервних систем живлення після масового обстрілу Росією енергоінфраструктури, загальна ситуація залишається непередбачуваною.

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У ДТЕК нагадали, що масовий обстріл країною-агресоркою Росією України 28 листопада став уже 11-м масштабним з початку повномасштабної війни, а також 2-м за останні два тижні.

"Росія випустила близько 100 дронів і більше 90 ракет різних типів, включаючи "Калібри" з касетними боєприпасами. Ліквідувати наслідки удару такими ракетами значно важче. Наразі енергетики налаштовують резервні системи живлення – там, де це можливо. Ситуація залишається складною та непередбачуваною. Саме тому графіки можуть змінюватися кілька разів на добу", – йдеться у повідомленні.

Що означають черги відключення світла/ Інфографіка: Главред

Відключення світла в Україні – останні новини

Раніше енергетики розповіли, яким буде графік вимкнення світла на 29 листопада. В Україні ввели графіки вимкнення світла одразу для однієї, двох та трьох черг.

Також раніше Главред повідомляв, що жорсткі відключення можуть зникнути – нардеп сказав, коли відновлять енергосистему.

Нагадаємо, директор енергетичних програм "Центру Разумкова" Володимир Омельченко дав прогноз, скільки часу потрібно на стабілізацію енергосистеми. Відновлення енергосистеми України після масованого удару РФ може затягнутись на кілька тижнів через серйозність ушкодження, зазначає експерт.

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Що відомо про ДТЕК? ДТЕК (раніше — Донбасская топливно-энергетическая компания; укр. Донбаська паливно-енергетична компанія) — найбільший приватний інвестор енергетичної галузі України. Компанія виробляє електроенергію на сонячних, вітрових та теплових електростанціях, видобуває вугілля та природний газ, здійснює трейдинг енергопродуктів, розподіляє електроенергію та має мережу зарядних станцій, пише Вікіпедія.

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