Світла буде значно більше: графіки відключень електроенергії на 30 листопада

Графіки відключень електроенергії діятимуть впродовж 14 годин, повідомили в Укренерго.

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Графік відключення світла на 30 листопада / Колаж: Главред, фото: pixabay.com, УНІАН

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30 листопада графіки відключень електроенергії діятимуть з 08:00 до 22:00

Застосовуватимуть одну і дві черги в різні години

Для промисловості обмеження застосовуватимуть з 08:00 до 23:00

У суботу, 30 листопада, обмеження електроенергії в Україні будуть меншими. Графіки відключень світла діятимуть з 08:00 до 22:00. Про це повідомило Укренерго.

Для побутових споживачів у різний час доби діятиме одна та дві черги:

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08:00 – 14:00 — одна черга відключень;

14:00 – 20:00 — дві черги відключень;

0:00 – 22:00 — одна черга відключень.

За даними Укренерго, для промисловості та бізнесу графіки обмеження потужності діятимуть у період з 08:00 до 23:00.

"Причина тимчасового посилення обмежень — пошкодження енергообʼєктів під час ракетно-дронової атаки 28 листопада. Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше повернути пошкоджене ворогом обладнання в роботу", - пояснили у компанії.

Енергетики також наголосили, що час застосування та обсяг обмежень протягом доби можуть змінюватись. Актуальну інформацію про графіки відключень у регіонах можна дізнатися на сайті чи офіційних сторінках обленерго.

"Будь ласка, споживайте електроенергію ощадливо, коли світло повертається за графіком", - закликали в Укренерго.

Черги відключень електроенергії / Інфографіка: Главред

Відключення світла в Україні - останні новини

Нагадаємо, в Україні погіршилась ситуація в енергосистемі після масованого обстрілу Росії, тому наразі діють графіки вимкнення світла.

Графіки відключення світла в Україні можуть змінюватися кілька разів на день через непередбачувану ситуацію в енергосистемі. ДТЕК пояснює, що, незважаючи на налаштування резервних систем, наслідки від обстрілу 28 листопада, під час якого було випущено близько 100 дронів та понад 90 ракет, є складними.

Як повідомляв Главред, ракетна атаки Росії пошкодила енергооб'єкти в Україні, зокрема підстанції "Укренерго". За словами нардепа Сергія Нагорня, відновлення роботи енергосистеми ймовірно займе 2-3 дні, але терміни можуть варіюватися в залежності від рівня пошкоджень у різних областях.

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