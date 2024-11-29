Світла буде значно більше: графіки відключень електроенергії на 30 листопада

Головне:
- 30 листопада графіки відключень електроенергії діятимуть з 08:00 до 22:00
- Застосовуватимуть одну і дві черги в різні години
- Для промисловості обмеження застосовуватимуть з 08:00 до 23:00
У суботу, 30 листопада, обмеження електроенергії в Україні будуть меншими. Графіки відключень світла діятимуть з 08:00 до 22:00. Про це повідомило Укренерго.
Для побутових споживачів у різний час доби діятиме одна та дві черги:
- 08:00 – 14:00 — одна черга відключень;
- 14:00 – 20:00 — дві черги відключень;
- 0:00 – 22:00 — одна черга відключень.
За даними Укренерго, для промисловості та бізнесу графіки обмеження потужності діятимуть у період з 08:00 до 23:00.
"Причина тимчасового посилення обмежень — пошкодження енергообʼєктів під час ракетно-дронової атаки 28 листопада. Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше повернути пошкоджене ворогом обладнання в роботу", - пояснили у компанії.
Енергетики також наголосили, що час застосування та обсяг обмежень протягом доби можуть змінюватись. Актуальну інформацію про графіки відключень у регіонах можна дізнатися на сайті чи офіційних сторінках обленерго.
"Будь ласка, споживайте електроенергію ощадливо, коли світло повертається за графіком", - закликали в Укренерго.
Відключення світла в Україні - останні новини
Нагадаємо, в Україні погіршилась ситуація в енергосистемі після масованого обстрілу Росії, тому наразі діють графіки вимкнення світла.
Графіки відключення світла в Україні можуть змінюватися кілька разів на день через непередбачувану ситуацію в енергосистемі. ДТЕК пояснює, що, незважаючи на налаштування резервних систем, наслідки від обстрілу 28 листопада, під час якого було випущено близько 100 дронів та понад 90 ракет, є складними.
Як повідомляв Главред, ракетна атаки Росії пошкодила енергооб'єкти в Україні, зокрема підстанції "Укренерго". За словами нардепа Сергія Нагорня, відновлення роботи енергосистеми ймовірно займе 2-3 дні, але терміни можуть варіюватися в залежності від рівня пошкоджень у різних областях.
Читайте також:
- У 2025 році може піднятись тариф на передачу електроенергії: що відомо
- Відключення електроенергії: як уберегти побутову техніку - важливі поради ДСНС
- Інтернет буде за довгих відключень: як під'єднати Wi-Fi без електроенергії
Що відомо про "Укренерго"?
ПрАТ "Національна енергетична компанія "Укренерго" - оператор системи передачі України зі статусом члена спостерігача ENTSO-E, з функціями оперативно-технологічного управління Об'єднаною енергосистемою України (ОЕС). Компанія займається передачею електроенергії магістральними електромережами від генерації до розподільчих мереж на ринку електричної енергії України, передає Вікіпедія.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред