В Україні зростуть пенсії: кому і коли чекати надбавку

Пенсії зростуть , але не для всіх відразу / censor.net

Український держбюджет передбачає збільшення пенсійних виплат для деяких категорій місцевих пенсіонерів в поточному році.

Детальніше про терміни нарахування надбавки в ефірі телеканалу "Україна 24"розповіла директор департаменту пенсійного забезпечення Пенсійного фонду України Олена Охріменко.

За її словами, з 1 березня пенсії перерахують ліквідаторам та інвалідам аварії на ЧАЕС. А через місяць після цього - для працюючих пенсіонерів. Безпосередньо доплати почнуть нараховувати з 1 квітня.

читайте такожХто з українців може достроково піти на пенсію: чиновники дали відповідь"У липні будуть зміни соціальних стандартів, знову-таки-зміна прожиткового мінімуму. Далі - у нас буде цього року зміна мінімальної заробітної плати з 1 жовтня. Також будуть з 1 жовтня особам, які досягли віку 65 років, які мають 30-35 років страхового стажу і непрацюючим. Зазначу, що для них мінімальна пенсія не може бути нижче 40% від мінімальної заробітної плати", - зазначила Осипенко.

Яка мінімальна пенсія в Україні

З 1 грудня минулого року в Україні для всіх категорій пенсіонерів мінімальна пенсія була збільшена з 1854 до 1934 гривень.

Нагадаємо, в Мінсоцполітики заявили, що в 2022 році пенсії підвищуватимуть у 12 етапів.

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