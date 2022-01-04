В Україні запровадили нові вимоги щодо стажу для виходу на пенсію

Пенсії в Україні / УНІАН

У 2021 році вийти на пенсію у 60 років можна було при наявності страхового стажу щонайменше 28 років, а вже з 2022 року зможуть вийти люди у віці 63 роки зі страховим стажем від 19 до 29 років, в 65 - при стажі від 15-ти до 18 років.

У разі відсутності страхового стажу, який дає право на призначення пенсії за віком після досягнення 63 років, така пенсія призначається після досягнення людиною 65-річного віку.

Розмір виплат буде відрізнятися в залежності від наявності повного (15-18 років) стажу, або відсутності стажу.

Українці, які не мають 15 років стажу, зможуть вийти на пенсію в 65 років і отримувати соціальну виплату. На сьогоднішній день її розмір становить 1 854 грн.

З кожним роком вимоги до стажу будуть збільшуватися на 1 рік до 2028 року, поки не складе 35 років.

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Подвійний стаж до пенсії

Пенсії в Україні можна отримувати раніше, тому що страховий стаж в деяких випадках можуть зарахувати в подвійному розмірі при обчисленні виплат.

Як йдеться в статті 60 Закону України "Про пенсійне забезпечення", зарахування подвійного страхового стажу мають право пенсіонери, які працювали в:

протичумних і лепрозорних закладах охорони здоров'я;

психіатричних закладах охорони здоров'я;

відділеннях та установах, де лікуються особи, заражені вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ) або хворі на СНІД;

інфекційних закладах реанімаційних відділень закладів охорони здоров'я.

Крім того, якщо пенсіонер працював у вищезазначених закладах до 1 січня 2004 року, то в подвійному розмірі враховується період його роботи на посаді і страховий стаж.

А після 1 січня 2004 року вже в подвійному обсязі зараховується лише період роботи на посаді.

Для цього потрібно в управління Пенсійного фонду України подати відповідну довідку медзакладу.

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Раніше прем'єрміністр Денис Шмигаль анонсував запуск накопичувальної пенсійної системи в Україні вже цього року. За його словами, це забезпечення гідної пенсії та інвестиція в економіку.

При цьому економіст і фінансовий аналітик Олексій Кущ заявив, що вважає таку ідею несвоєчасною. На його думку, накопичувальну систему потрібно вводити на етапі початку економічного зростання, а не в розпал кризи в економіці.

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