У січні 2022 пенсії підвищать двом категоріям українців: кому чекати надбавку

Двом категоріям пенсіонерів підвищать пенсії у 2022 році / УНІАН

У 2022 році в Україні передбачено кілька етапів підвищення пенсій. Зокрема, з 1 січня додаткові виплати отримають інваліди-чорнобильці та жінки 1962 року народження.

Як повідомляє пресслужба Мінсоцполітики, з 1 січня набирають чинності зміни до закону Про соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, в рамках якого виплати отримають близько 39 тисяч осіб.

Кому підвищать пенсії в Україні в 2022 році

Пенсій людям, які отримали інвалідність в результаті аварії на ЧАЕС, будуть обчислюватися, виходячи з п'ятикратного розміру мінімальної заробітної плати на 1 січня відповідного року (6500 гривень).

Таким чином, выплати для чорнобильців, які отримали ввнаслідок аварії на ЧАЕС інвалідність, складуть:

для першої групи - 16 080 гривень;

для другої групи - 12 987 гривень;

для третьої групи - 8 917 гривень.

Також у січні встановлять надбавку в 9% до пенсії за віком жінкам, які народилися в 1962 році.

Як повідомляв Главред, в Україні до 25% можуть досягати надбавки до пенсії для жінок, які вийдуть на пенсію в 2022 році. Додаткові виплати пенсіонеркам будуть щомісячними. Вони можуть стати довічними.

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