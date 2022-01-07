Як в Україні підвищуватимуть пенсії у 2022 році: точні дати та суми / УНІАН

Міністерство соціальної політики склало календар перерахунку пенсій на 2022 рік, який включає дюжину етапів адресного підвищення пенсій різним категоріям пенсіонерів. Середня пенсія до кінця грудня повинна складе 4,5 тисячі гривень. Про це з посиланням на представників пресслужби Мінсоцполітики.

За даними прес-служби, на 2021 рік календар підвищень пенсій рік включає:

У січні-підвищення пенсій людям, які отримали інвалідність внаслідок аварії на Чорнобильській атомній електростанції. Такі пенсії будуть обчислюватися, виходячи з п'ятикратного розміру мінімальної заробітної плати на 1 січня нинішнього року (6,5 тисячі гривень).

Також у січні встановлять надбавку в 9% до пенсії за віком жінкам, які народилися в 1962 році.

У березні-щорічна планова індексація пенсій. Планується, що індексацію поширять на виплати і для категорій пенсіонерів, яких виключили з цього механізму в 2017 році: державних службовців, вчених, журналістів, військових.

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У квітні-перерахунок пенсій працюючим пенсіонерам. Автоматичний перерахунок пенсій враховує отриманий стаж роботи і заробітну плату, яку отримує працюючий пенсіонер.

У липні-підвищення у зв'язку зі збільшенням прожиткового мінімуму. Мінімальні пенсії зростуть з 1 934 до 2 027 гривень. Також зростуть і пенсійні надбавки, які прив'язані до показника прожиткового мінімуму.

У жовтні-введення доплат по 300 гривень для пенсіонерів у віці 70-75 років. Крім того, пенсіонерам встановлять мінімальну пенсійну виплату 3 тисячі гривень за наявності страхового стажу 30 років для жінок та 35 років для чоловіків. Для людей 70-75 років з меншим стажем (від 20 до 30 років у жінок і від 25 до 35 років у чоловіків) пенсійні виплати складатимуть від 2,5 тисячі гривень до 3 тисячі гривень.

У жовтні мінімальна зарплата зросте до 6,7 тисячі гривень, у зв'язку з чим мінімальну пенсію за віком для пенсіонерів від 65 років при наявності у них достатнього стажу (30 років для жінок і 35 років для чоловіків) підвищать з 2,6 тисячі до 2680 гривень.

У грудні мінімальні пенсії зростуть з 2 027 до 2 093 гривень. Пенсійні надбавки зростуть через підвищення прожиткового мінімуму. Для непрацюючих пенсіонерів у віці 60-70 років при наявності достатнього стажу мінімальна пенсія складе 2 500 гривень. Для пенсіонерів з меншим стажем пенсійна виплата складе від 2 093 до 2 500 гривень.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 5 лютого 2021 року Верховна Рада підтримала у другому читанні законопроект №3623, відповідно до якого в Україні запускається повноцінна робота електронних трудових книжок. Закон спрощує доступ до інформації про трудовий стаж, а це означає, що пенсії будуть нараховуватися автоматично.

9 лютого прем'єр-міністр Денис Шмигаль анонсував запуск накопичувальної пенсійної системи в Україні вже цього року. За його словами, це забезпечення гідної пенсії та інвестиція в економіку.

Економіст і фінансовий аналітик Олексій Кущ заявив, що вважає таку ідею несвоєчасною. На його думку, накопичувальну систему потрібно вводити на етапі початку економічного зростання, а не в розпал кризи в економіці.

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