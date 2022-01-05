В Україні почали виплачувати підвищені пенсії: кому пощастило

Мінімальний розмір соціальної виплати для цих категорій громадян тепер становить 7800 гривень.
З 4 січня в Україні почали виплачувати окремим категоріям підвищені пенсії.
Як повідомили на офіційному Telegram-каналі Міністерства соціальної політики України, з 4 січня наступні категорії громадян почнуть отримувати підвищену пенсію:
- непрацездатні батьки (мати, батько);
- дружина / чоловік загиблого або зниклого безвісти воїна, який безпосередньо брав участь в АТО.
Мінімальний розмір соціальної виплати для цих категорій громадян тепер становить 7800 гривень.
Перерахунок проведено автоматично для 3361 осіб. В середньому їх пенсії підвищили на 1895 гривень.
Відповідний законопроект був поданий на розгляд Верховної Ради України ще 10 грудня 2021 року.
У ньому було передбачено поліпшення умов пенсійного забезпечення для інших непрацездатних батьків (матері/батькові) та дружин (подружжю) загиблих, померлих (зниклих безвісти) осіб, які мають право на пенсію за Законом України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб".
Подвійний стаж до пенсії
Пенсії в Україні можна отримувати раніше, тому що страховий стаж в деяких випадках можуть зарахувати в подвійному розмірі при обчисленні виплат.
Як йдеться в статті 60 Закону України "Про пенсійне забезпечення", зарахування подвійного страхового стажу мають право пенсіонери, які працювали в:
- протичумних і лепрозорних закладах охорони здоров'я;
- психіатричних закладах охорони здоров'я;
- відділеннях та установах, де лікуються особи, заражені вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ) або хворі на СНІД;
- інфекційних закладах реанімаційних відділень закладів охорони здоров'я.
Крім того, якщо пенсіонер працював у вищезазначених закладах до 1 січня 2004 року, то в подвійному розмірі враховується період його роботи на посаді і страховий стаж.
А після 1 січня 2004 року вже в подвійному обсязі зараховується лише період роботи на посаді.
Для цього потрібно в управління Пенсійного фонду України подати відповідну довідку медзакладу.
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Раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль анонсував запуск накопичувальної пенсійної системи в Україні вже цього року. За його словами, це забезпечення гідної пенсії та інвестиція в економіку.
При цьому економіст і фінансовий аналітик Олексій Кущ заявив, що вважає таку ідею несвоєчасною. На його думку, накопичувальну систему потрібно вводити на етапі початку економічного зростання, а не в розпал кризи в економіці.
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