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В Україні почали виплачувати підвищені пенсії: кому пощастило

5 січня 2022, 21:26

Мінімальний розмір соціальної виплати для цих категорій громадян тепер становить 7800 гривень.

Пенсія
Пенсії в Україні / УНІАН

З 4 січня в Україні почали виплачувати окремим категоріям підвищені пенсії.

Як повідомили на офіційному Telegram-каналі Міністерства соціальної політики України, з 4 січня наступні категорії громадян почнуть отримувати підвищену пенсію:

  • непрацездатні батьки (мати, батько);
  • дружина / чоловік загиблого або зниклого безвісти воїна, який безпосередньо брав участь в АТО.

Мінімальний розмір соціальної виплати для цих категорій громадян тепер становить 7800 гривень.

Перерахунок проведено автоматично для 3361 осіб. В середньому їх пенсії підвищили на 1895 гривень.

Відповідний законопроект був поданий на розгляд Верховної Ради України ще 10 грудня 2021 року.

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У ньому було передбачено поліпшення умов пенсійного забезпечення для інших непрацездатних батьків (матері/батькові) та дружин (подружжю) загиблих, померлих (зниклих безвісти) осіб, які мають право на пенсію за Законом України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб".

Подвійний стаж до пенсії

Пенсії в Україні можна отримувати раніше, тому що страховий стаж в деяких випадках можуть зарахувати в подвійному розмірі при обчисленні виплат.

Як йдеться в статті 60 Закону України "Про пенсійне забезпечення", зарахування подвійного страхового стажу мають право пенсіонери, які працювали в:

  • протичумних і лепрозорних закладах охорони здоров'я;
  • психіатричних закладах охорони здоров'я;
  • відділеннях та установах, де лікуються особи, заражені вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ) або хворі на СНІД;
  • інфекційних закладах реанімаційних відділень закладів охорони здоров'я.

Крім того, якщо пенсіонер працював у вищезазначених закладах до 1 січня 2004 року, то в подвійному розмірі враховується період його роботи на посаді і страховий стаж.

А після 1 січня 2004 року вже в подвійному обсязі зараховується лише період роботи на посаді.

Для цього потрібно в управління Пенсійного фонду України подати відповідну довідку медзакладу.

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Раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль анонсував запуск накопичувальної пенсійної системи в Україні вже цього року. За його словами, це забезпечення гідної пенсії та інвестиція в економіку.

При цьому економіст і фінансовий аналітик Олексій Кущ заявив, що вважає таку ідею несвоєчасною. На його думку, накопичувальну систему потрібно вводити на етапі початку економічного зростання, а не в розпал кризи в економіці.

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