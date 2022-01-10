Українцям упродовж року підвищать пенсії: хто отримає більше

Пенсії в Україні зростатимуть у 12 етапів / Reuters, censor.net

В Україні упродовж 2022 року зростуть пенсії. Їх підвищуватимуть у 12 етапів.

У Мінсоцполітики прогнозують, що вже у січні цього року розмір середньої пенсії становитиме 4 тисячі гривень.

Так, з 2 січня мінімальна пенсія для родин захисників, які загинули в зоні АТО/ООС, зросла майже до 8 тисяч гривень.

Також від 1 січня зріс розмір мінімальної пенсії для ліквідаторів ЧАЕС, які отримали інвалідність. Для осіб, які належать до І групи інвалідності, виплачуватимуть понад 14 тисяч гривень, ІІ групи - 9,5 тисяч гривень, ІІІ групи - 7 тисяч гривень.

У березні відбудеться індексація для пенсіонерів віком від 75 років - їм нарахують по 400 гривень. пенсіонери віком від 80 років отримають доплату у жовтні - їм додадуть по 300 гривень.

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У липні та грудні 2022 року виплати зростуть через збільшення прожиткового мінімуму.

Як повідомлялося раніше, на пенсію в Україні можна виходити трохи раніше, тому що страховий стаж в деяких випадках може зараховуватися в подвійному розмірі при обчисленні виплат.

Також в Україні запровадили нові вимоги щодо стажу для виходу на пенсію. У 2021 році вийти на пенсію у 60 років можна було при наявності страхового стажу щонайменше 28 років, а вже з 2022 року зможуть вийти люди у віці 63 роки зі страховим стажем від 19 до 29 років, в 65 - при стажі від 15-ти до 18 років.

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