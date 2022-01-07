Українкам пообіцяли щомісячну доплату до пенсії: кому світить надбавка

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В Україні до 25% можуть досягати надбавки до пенсії для жінок, які вийдуть на пенсію в 2022 році.

Додаткові виплати пенсіонеркам будуть щомісячними. Вони можуть стати довічними, йдеться в матеріалі Сьогодні.

Кому варто розраховувати на надбавку

Надбавка до пенсії, як компенсація за збільшення пенсійного віку, вводиться для жінок у віці від 55 до 60 років.

При цьому гроші за пізніший вихід на пенсію почали компенсувати жінкам з жовтня 2011 року.

Розмір доплати

Додаткові виплати залежать від суми пенсії, нарахованої за віком:

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доплата в розмірі 2,5% була призначена за кожні шість місяців "простроченого" виходу на пенсію.

була призначена за кожні шість місяців "простроченого" виходу на пенсію. 25% доплати отримали жінки 1961 року народження, які вийшли на пенсію в 2021 році в 60 років.

Звернемо увагу, що перехідний період на новий пенсійний вік для жінок закінчилося в минулому році. Відповідно і доплата більше не зростатиме.

Тоді була введена компенсація в розмірі 9% від нарахованої пенсії для жінок 1962 року народження, які вийдуть на пенсію в 2022 році.

Таким чином, якщо жінці нарахували 3000 гривень пенсії, то з доплатою вона щомісяця отримуватиме 3270 гривень.

Трудовий стаж: як дізнатися онлайн

Українцям не обов'язково особисто приходити до Пенсійного фонду, щоб подати інформацію про трудовий стаж. Тепер це можна дізнатися онлайн:

заповнити записи паперових документів (трудової книги, військового квитка, диплома, книги колгоспника тощо), скан-копії яких будуть додані до звернення;

перевірити (заповнити) загальні дані-для застрахованої особи визначаються автоматично і не редагуються; для страхувальника надаються на ручне заповнення і подальшу перевірку наявності особи в реєстрі застрахованих осіб (РСО) і наявності трудових відносин між страхувальником і застрахованою особою;

додати скан-копії документів, обов'язкових для подання відомостей про трудову діяльність;

підписати звернення Кеп і відправити його до органу ПФУ.

Пізніше на веб-порталі українець може дізнатися про стан обробки його звернення, а також дізнатися актуальні дані про свою трудову діяльність, які зафіксовані в ПФУ.

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Раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль анонсував запуск накопичувальної пенсійної системи в Україні. За його словами, це забезпечення гідної пенсії та інвестиція в економіку.

Економіст і фінансовий аналітик Олексій Кущ заявив, що вважає таку ідею несвоєчасною. На його думку, накопичувальну систему потрібно вводити на етапі початку економічного зростання, а не в розпал кризи в економіці.

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