УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Гроші

Українкам пообіцяли щомісячну доплату до пенсії: кому світить надбавка

7 січня 2022, 09:44

Додаткові виплати залежать від суми пенсії, нарахованої за віком.

пенсія_пенсії
/ censor.net

В Україні до 25% можуть досягати надбавки до пенсії для жінок, які вийдуть на пенсію в 2022 році.

Додаткові виплати пенсіонеркам будуть щомісячними. Вони можуть стати довічними, йдеться в матеріалі Сьогодні.

Кому варто розраховувати на надбавку

Надбавка до пенсії, як компенсація за збільшення пенсійного віку, вводиться для жінок у віці від 55 до 60 років.

При цьому гроші за пізніший вихід на пенсію почали компенсувати жінкам з жовтня 2011 року.

Розмір доплати

Додаткові виплати залежать від суми пенсії, нарахованої за віком:

Реклама
  • доплата в розмірі 2,5% була призначена за кожні шість місяців "простроченого" виходу на пенсію.
  • 25% доплати отримали жінки 1961 року народження, які вийшли на пенсію в 2021 році в 60 років.

Звернемо увагу, що перехідний період на новий пенсійний вік для жінок закінчилося в минулому році. Відповідно і доплата більше не зростатиме.

Тоді була введена компенсація в розмірі 9% від нарахованої пенсії для жінок 1962 року народження, які вийдуть на пенсію в 2022 році.

Таким чином, якщо жінці нарахували 3000 гривень пенсії, то з доплатою вона щомісяця отримуватиме 3270 гривень.

Трудовий стаж: як дізнатися онлайн

Українцям не обов'язково особисто приходити до Пенсійного фонду, щоб подати інформацію про трудовий стаж. Тепер це можна дізнатися онлайн:

  • заповнити записи паперових документів (трудової книги, військового квитка, диплома, книги колгоспника тощо), скан-копії яких будуть додані до звернення;
  • перевірити (заповнити) загальні дані-для застрахованої особи визначаються автоматично і не редагуються; для страхувальника надаються на ручне заповнення і подальшу перевірку наявності особи в реєстрі застрахованих осіб (РСО) і наявності трудових відносин між страхувальником і застрахованою особою;
  • додати скан-копії документів, обов'язкових для подання відомостей про трудову діяльність;
  • підписати звернення Кеп і відправити його до органу ПФУ.

Пізніше на веб-порталі українець може дізнатися про стан обробки його звернення, а також дізнатися актуальні дані про свою трудову діяльність, які зафіксовані в ПФУ.

читайте такожХто ризикує залишитися без пенсії в 60 років: українцям підвищують пенсійний вік

Раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль анонсував запуск накопичувальної пенсійної системи в Україні. За його словами, це забезпечення гідної пенсії та інвестиція в економіку.

Економіст і фінансовий аналітик Олексій Кущ заявив, що вважає таку ідею несвоєчасною. На його думку, накопичувальну систему потрібно вводити на етапі початку економічного зростання, а не в розпал кризи в економіці.

Читайте ще:

viber
пенсії підвищення пенсій
Зараз ви переглядаєте новину «Українкам пообіцяли щомісячну доплату до пенсії: кому світить надбавка». Інші економічні новини читайте в розділі «Гроші». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
Неймовірний успіх, міцна любов і грошове везіння: всього один знак Зодіаку стане найщасливішим в 2022 роціНеймовірний успіх, міцна любов і грошове везіння: всього один знак Зодіаку стане найщасливішим в 2022 році Великі гроші і фінансовий успіх: кому зі знаків крупно пощастить в рік ТиграВеликі гроші і фінансовий успіх: кому зі знаків крупно пощастить в рік Тигра Як залучити удачу і відлякати біду: прикмети на Різдво Христове 2022Як залучити удачу і відлякати біду: прикмети на Різдво Христове 2022 Ворожіння на Різдво: як дізнатися свою долю і загадати заповітне бажанняВорожіння на Різдво: як дізнатися свою долю і загадати заповітне бажання Як зараз виглядає "найкрасивіша дівчинка в світі" - 20-річна Тілан БлондоЯк зараз виглядає "найкрасивіша дівчинка в світі" - 20-річна Тілан Блондо
11:48

"Слуга" Тищенко насмішив українців: замість Різдва привітав з Великоднем

11:12

АТО у Казахстані: Токаєв дав наказ стріляти на ураження по демонстрантахВідео

10:48

Зеленський прямо з гори в Карпатах привітав українців з Різдвом

10:41

Любовний гороскоп на тиждень 10-16 січня: Овнам - небезпека для репутації, Ракам - розставання, Дівам - таємницяВідео

10:40

15-річний підліток прийняв пологи у матері: чим закінчилася дика історія на ВолиніВідео

Реклама
10:38

Укрзалізниця запровадила новий збір: за що заплатять пасажириВідео

10:33

Вакарчук поділився рідкісним фото з мамою і молодшим братом

09:57

Болить горло: Комаровський пояснив, коли потрібно терміново бігти до лікаря

09:51

У Бердянську на Новий Рік однокласниці побили школярку на камеру

09:44

Українкам пообіцяли щомісячну доплату до пенсії: кому світить надбавкаВідео

09:34

Гороскоп на сьогодні, 7 січня 2022: Тільцям - збитки, Ракам -плітки, Водоліям - знаки доліВідео

09:07

У ніч перед Різдвом у Харкові знайшли мертве немовля в пакеті

09:05

"Успіх" Росії в Казахстані може погіршити позиції УкраїниПогляд

09:02

Які звички приносять бідність та розчаруванняВідео

09:00

Україна – головна страва у переговорному меню Заходу і Росії

08:49

В Україні ціни на соняшникову олію наздогнали вартість оливковоїВідео

08:10

У Казахстані проводять операцію антитерор, оголошено червоний рівень небезпеки: Токаєв зробив заявуВідео

07:45

На росіян чекає фіаско у "переговорах" зі США, і не через УкраїнуПогляд

07:12

Температурні гойдалки, тумани і сильний вітер: синоптик передрік "примхливий" січень в Україні

06:47

Казахські урокиПогляд

Реклама
06:45

"Підірве єдність європейських союзників": у Держдепі пояснили, чому не підтримують санкції проти СП-2

06:33

Якщо боротьба з олігархами у 2022 році провалиться, це доб'є рейтинг ЗеленськогоПогляд

06:10

Знайти корисний цукор і пережити "ломку": як позбутися залежності від солодкого

06:04

Затемнення в 2022 році: коли відбудуться і як вони можуть вплинути на достаток і благополуччяВідео

05:38

Вдома запанує гармонія: дешеве і перевірене добриво змусить фіалки цвісти цілий рікВідео

04:35

Як використовувати лимонну кислоту не за призначенням: 3 найкорисніших лайфхака

03:49

Фінансовий гороскоп на тиждень 10-16 січня: Левам – везіння, Скорпіонам - пограбування, Водоліям - таємницяВідео

03:10

Що можна садити після картоплі: найгірші та найкращі варіанти

03:01

Надія Мейхер в образі палкої циганки показала іспанську пристрасть на руках чоловіка

02:42

Чи можна вживати алкоголь на Різдво: відповідь священика

02:20

Названо п'ять головних симптомів пошкодження печінки алкоголем

01:50

Дієтолог розповів, як мед може нашкодити організму

01:18

Євробачення-2022 - список артистів, які братимуть участь у національному відборі

00:39

Долаємо агресію і стрес: прості та ефективні кроки

00:23

Дієтолог назвав страшну небезпеку меду

00:20

Названо найнебезпечніші дні січня 2022: які знаки зодіаку чекає бідаВідео

00:15

Привітання з Різдвом - своїми словами, в прозі і віршах, святкові картинки і листівки

06 січня, четвер
23:57

Задоволена Наталя Могилевська вразила фото в одному халаті та з букетом троянд

23:26

Держдеп США несподівано виступив проти нових санкцій щодо Північного потоку-2Відео

22:53

Криваві протести в Алмати: розстріляли десятки мітингувальників, лікарні переповненіВідео

Реклама
22:52

Чи є способи позбутися від безсоння - відповідь експертів

22:51

Прикмети на 8 січня: що не можна робити і як уберегти сім'ю від бідиВідео

22:35

Чого категорично не можна робити при переохолодженні - відповідь КомаровськогоВідео

22:07

У США "є питання" щодо місії ОДКБ в Казахстані: чим вони незадоволеніВідео

21:30

ПриватБанк попередив українців про нову схему шахраїв

21:29

Аномальне тепло: в Одесі посеред зими прокинулися дерева та "сонечка"

21:02

Як залучити удачу і відлякати біду: прикмети на Різдво Христове 2022Відео

20:59

У ще одній області Казахстану розпочали "антитерористичну операцію"Відео

20:49

Кримчанку, як представницю РФ, не пустили на світовий конкурс краси: США не дали візу

20:37

Великі гроші і фінансовий успіх: кому зі знаків крупно пощастить в рік Тигра

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти