У Мінсоцполітики розповіли, чи буде пенсія у тих, хто працював неофіційно / УНІАН

Керівник Міністерства соціальної політики України Марина Лазебна розповіла, з якого віку українці, як свідчить законодавство, українці можуть почати отримувати пенсію − якщо відсутній стаж або людина не працювала офіційно, за трудовою. Про це повідомляє портал ТСН.

Якщо у людини є страховий стаж, але для отримання права на пенсійні виплати його не вистачає (менше 15 років), він може розраховувати на мінімальний розмір пенсії. Він прив'язаний до прожиткового мінімуму, який на даний момент становить 1934 гривень. Раніше вона називалася "соціальною". При чому отримувати такі виплати людина почне не в 60 років (як особи з повним стажем), а в 63 роки.

Якщо людина ніде не працювала офіційно (тобто у неї взагалі відсутній страховий стаж), вона отримуватиме допомогу, а не пенсію. Лазебна зазначає, що вона називається "державна допомога тим людям, які не мають права на пенсію". Її розмір також прив'язаний до прожиткового мінімуму. Але почати отримувати її можна тільки з 65-річного віку.

Чиновниця також звертає увагу українців - ті з них, хто не працює взагалі або працює неофіційно, на якісні програми підвищення розміру допомоги розраховувати не може. "Зростання там буде дуже маленький. Це просто мінімальна гарантія. Тому завжди краще йти на повноцінну трудову пенсію", - підсумувала Лазебна.

читайте такожВ Україні почали виплачувати підвищені пенсії: кому пощастило

Реклама

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 5 лютого 2021 року Верховна Рада підтримала у другому читанні законопроект №3623, відповідно до якого в Україні запускається повноцінна робота електронних трудових книжок. Закон спрощує доступ до інформації про трудовий стаж, а це означає, що пенсії будуть нараховуватися автоматично.

9 лютого прем'єр-міністр Денис Шмигаль анонсував запуск накопичувальної пенсійної системи в Україні вже цього року. За його словами, це забезпечення гідної пенсії та інвестиція в економіку.

Економіст і фінансовий аналітик Олексій Кущ заявив, що вважає таку ідею несвоєчасною. На його думку, накопичувальну систему потрібно вводити на етапі початку економічного зростання, а не в розпал кризи в економіці.

Інші новини: