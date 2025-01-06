Працівник ТЦК "продавав" відстрочки від мобілізації: його затримали

Підозрюваному загрожує позбавлення волі на строк до десяти років.

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Затримання посадовця ТЦК / Колаж: Главред, фото: Нацполіція

Основне:

Посадовець ТЦК "продавав" військовозобов’язаним відстрочки від мобілізації

Його "послуги" коштували 16 тисяч доларів на 4 осіб

Працівника ТЦК затримано

Правоохоронці затримали 30-річного посадовця Вінницького територіального центру комплектування та соціальної підтримки, який за хабарі допомагав військовозобов’язаним ухилятися від мобілізації. Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції у Вінницькій області.

За даними розслідування, за 16 тисяч доларів командир взводу обіцяв "допомогти" отримати відстрочку від призову чотирьом військовозобов’язаним чоловікам.

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Крім того, слідчі встановили, що фігурант за 600 доларів "продавав" їм частково заповнені бланки повісток, щоб предʼявляти їх представникам ТЦК, видаючи за справжні. Таким чином військовозобовʼязані мали змогу ухилитися від мобілізації.

"Слідчі повідомили фігуранту про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України. Підозрюваному загрожує позбавлення волі на строк до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.", - йдеться в повідомленні.

Відомо, що суд обрав йому запобіжний захід – тримання під вартою.

Інциденти зі співробітниками ТЦК - останні новини

Нагадаємо, нещодавно співробітники одеського ТЦК зупиняли чоловіків на блокпостах і повідомляли, що планують доставити їх до військкомату для мобілізації. Але після цього вони пропонували "відпустити" військовозобов'язаних та допомогти в оформленні відстрочки за 4,5 тисячі доларів.

Як писав Главред, 9 грудня у Дніпрі чоловік вистрибнув з автомобіля ТЦК на ходу, маючи закривавлене обличчя. За версією військкомату, чоловіка затримали за порушення військового обліку і везли для складання протоколу. У ТЦК стверджують, що затриманий намагався втекти, спочатку ламаючи двері, а потім вибивши вікно автомобіля, чим і отримав порізи. Наразі чоловік перебуває в розшуку.

Крім того, на Волині правоохоронці викрили 30-річного військовослужбовця Територіального центру комплектування та соціальної підтримки, який "зливав" країні-агресорці Росії місця базування підрозділів ЗСУ, Служби безпеки і Національної поліції України.

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Що таке Національна поліція України? Національна поліція України — центральний орган виконавчої влади, що забезпечує охорону прав і свобод людини, протидію злочинності, підтримання публічної безпеки та порядку. Діяльність Національної поліції спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра внутрішніх справ згідно із законом, пише Вікіпедія.

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