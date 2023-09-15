'Маємо бути готовими': в 'Укренерго' дали поради українцям, як пережити зиму

В Україні зараз триває активна підготовка до зимового сезону, повідомив Володимир Кудрицький.

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В "Укренерго" розповіли, чого очікувати взимку / колаж: Главред, фото: pexels.com

Голова "Укренерго" Володимир Кудрицький розповів, що у випадку обстрілів з боку Росії Україні може не вистачити електроенергії на зиму. Однак зараз триває активна підготовка до зимового сезону.

"Якщо говорити про сценарій без обстрілів, то ми розуміємо яким чином покривати взимку це споживання. Але обстріли можуть сильно переформатувати ситуацію. Тому ми повинні бути готовими до найгірших сценаріїв. В чому полягає найгірший сценарій? Це повторення масованих атак ракетами, дронами саме проти енергосистеми, - повідомив Кудрицький у телемарафоні "Єдині новини".

Він додав, що енергетики готують обладнання, запас матеріалів та схеми живлення споживачів, щоб швидко ремонтувати завдані пошкодження електромережі.

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Кудрицький зазначив, що до зими також активно готується система ППО та дав декілька порад для українців.

"По-перше, ощадливе та раціональне споживання електроенергії. З листопада буде похолодання та збільшення споживання. Його можна трошки пом'якшити для енергосистеми, споживаючи електроенергію більш ощадливо", - наголосив він.

Також варто готуватися до зими у побутовому плані, наприклад, купити генератор та інші потрібні речі.

"Дуже багато порад, які минулого року ми давали споживачам, вони можуть бути актуальними в цьому році. Якщо є дизель-генератор чи накопичувач електроенергії, то їх треба перевірити та привести до ладу. По можливості утеплити житло, якщо така фінансова можливість є", - додав голова "Укренерго".

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