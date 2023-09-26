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Світло відключатимуть не всім: кому з українців не доведеться сидіти в темряві

Ангеліна Підвисоцька
26 вересня 2023, 20:59 оновлено 26 вересня, 21:06
Деяким громадянам не будуть відключати світло навіть у разі, якщо у них є заборгованість за електроенергію.
Електрика
Деяким українцям не будуть відключати світло навіть у разі заборгованості / pixabay.com

В Україні деяким громадянам можуть не відключати світло не тільки під час аварійних ситуацій, а й у разі заборгованостей. Така інформація з'явилася в проекті постанови Мінсоцполітики.

Уряд планує заборонити відключати електроенергію деяким вразливим категоріям українців:

  • одержувачі житлових субсидій,
  • громадяни з інвалідністю I-II групи, в тому числі у тих, хто доглядає за дитиною з інвалідністю або громадянином з інвалідністю з дитинства, які не є одержувачами житлових субсидій,
  • особи, які утримують дитячі будинки сімейного типу та не є одержувачами житлових субсидій,
  • багатодітні та малозабезпечені сім'ї, які не отримують житлові субсидії,
  • прийомні сім'ї, які виховують трьох і більше дітей і не отримують житлові субсидії,
  • побутові споживачі електроенергії в житлових приміщеннях, життя і здоров'я яких залежить від безперервної роботи медичного обладнання, що працює від електричних мереж, що підтверджується відомостями та/або документами.

Щоб отримати статус вразливого громадянам можна звернутися особисто або в електронній формі через особистий кабінет на офіційному сайті постачальника універсальних послуг. Для цього потрібно підготувати заяву про постановку на облік, щоб підпадати під спеціальні заходи.

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Це звернення буде розглядатися протягом 10 робочих днів. Після його прийняття громадяни будуть повідомлятися в квитанції та особистому кабінеті на офіційному сайті компанії.

Чи будуть відключення світла в Україні восени

Графіки відключення світла вже розробили в деяких областях України. У разі атак на енергоінфраструктуру з боку Росії віялові відключення можуть застосовуватися вже з 1 жовтня.

Чи будуть відключати світло з 1 жовтня, розповіли в Міністерстві енергетики. Як повідомили у відомстві, незважаючи на графіки, електроенергію відключатимуть лише у тому випадку, якщо російські війська завдадуть ударів по енергетичній інфраструктурі.

В Укренерго розповіли, що буде зі світлом у вересні-жовтні. За словами голови правління компанії Володимира Кудрицького, підготовка до опалювального сезону йде за планом. Світло відключати не будуть, проте ситуація може коригуватися через російські обстріли.

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свет відключення світла електроенергія
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