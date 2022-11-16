В Україні продовжили воєнний стан на три місяці: всі подробиці

Воєнний стан в Україні / РБК-Україна, ua.depositphotos.com

16 листопада Верховна Рада підтримала укази президента Володимира Зеленського про продовження терміну дії воєнного стану і загальної мобілізації.

Як повідомляється, воєнний стан та мобілізація діятимуть ще 90 днів до 19 лютого 2023 року.

"Верховна Рада продовжила термін дії воєнного стану та загальної мобілізації на 90 днів до 19 лютого 2023 року", - написав депутат Ярослав Железняк.

Режим воєнного стану

Під час дії воєнного стану можуть бути наступні заборони та обмеження на:

пересування (виїзд за кордон, перевірка документів, комендантська година);

право на працю та підприємницьку діяльність;

право на таємницю листування і телефонних розмов;

право на свободу слова, діяльність ЗМІ, політичних партій;

проведення виборів і референдумів.

Воєнний стан в Україні

Верховна Рада ввела в Україні воєнний стан 24 лютого, в перший день масштабного російського вторгнення. Ініціативу президента країни Володимира Зеленського підтримали 300 нардепів.

15 березня Рада продовжила воєнний стан в країні ще на 30 днів - до 25 квітня.

У травні президент України Володимир Зеленський направив до парламенту указ про продовження термінів воєнного стану в Україні ще на три місяці.

Нагадаємо, 15 серпня в Україні продовжили дію воєнного стану та терміни мобілізації майже до кінця осені - 21 листопада.

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