"Воєнний стан" на окупованих територіях: Фейгін пояснив підступний задум Путіна

Фейгін пояснив підступний задум Путіна з "воєнним станом" на окупованих територіях/ Reuters, УНІАН

Російський диктатор Володимир Путін ввів з 20 жовтня "воєнний стан" на окупованих територіях України. Фактично для окупованих українських земель це нічого не змінило – там і так був воєнний стан, запроваджений українською владою. Але такий жест з боку Кремля був продиктований певними підступними планами Путіна.

Диктатор РФ під покровом такого рішення планує виселяти українців з тих територій в примусовому порядку, щоб "витрусити" звідти побільше нелояльного населення. Про це розповів російський опозиціонер і правозахисник Марк Фейгін в інтерв’ю Главреду.

"Я думаю, що головним тут є виселення людей звідти в примусовому порядку, що передбачає воєнний стан. Тому що ми не знаємо, чим завершиться війна, хоча допускаємо, що це буде перемога України. Але якщо в планах Кремля зберегти за собою ці території, то українці, які там жили, туди вже не повернуться. Вони (російські окупанти – ред.) будуть витрушувати нелояльне населення з квартир, особливо – на правому березі Дніпра, який зараз знаходиться в зоні боїв", – пояснив російський правозахисник.

Путін хоче заселити на окуповані території лояльне населення

Після виселення звідти значної частини українців, яких Путін вважатиме небезпечними для свого режиму через їхню нелояльність, російський диктатор може заселити на ті території лояльне населення.

Території Запорізької і Херсонської областей у першу чергу через те, що вони розташовані біля моря, перебувають в зоні інтересів Кремля. Тому цю зону росіяни швидше за все спробують заселити лояльним населенням, щоб виключити можливість партизанських дій.

"Тому що Путін же говорить про те, що там проводяться теракти, і вже точно вони проводяться не тільки з території України, але і на самих окупованих територіях", – каже Фейгін.

Окупанти хочуть "мобілізовувати" українців на окупованих землях

Такий "указ", крім виселення, також фактично "узаконює" в очах росіян вилучення майна у місцевих жителів на окупованих територіях і "розв’язує" руки загарбникам на багато інших дій.

"Цей режим ("воєнного стану" – ред.) фактично передбачає обмеження пересування, блокпости, примусове виселення (а воно там буде повсюдним, на територіях правого берега точно). Я не знаю, наскільки у них будуть для цього можливості, але указ це, в принципі, передбачає. Як і інші заходи – вилучення майна, автотранспортних засобів і багато чого ще", – пояснює російський правозахисник.

Крім цього, на окупованих територіях можуть здійснювати "мобілізацію" чоловіків, щоб змушувати їх воювати проти своєї ж держави – України. Змусити їх це робити, поки вони лишаються на загарбаних росіянами територіях, важко. Проте якщо Путіну вдасться переселити їх подалі від українських територій всередину самої Росії, то звідти кинути їх на війну буде легше, каже Фейгін.

Путін ввів "воєнний стан" на окупованих територіях України

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін у середу, 19 жовтня, оголосив про введення "воєнного стану" на окупованих територіях України. Його "ввели" з півночі 20 жовтня в окупованих районах чотирьох українських областей – Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької.

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк після цього заявив, що рішення Володимира Путіна є нічим іншим, як псевдолегалізацією мародерства, проте це ніяк не вплине на подальше звільнення наших земель.

Секретар РНБО Олексій Данілов наголосив, що рішення Путіна є підготовкою до масової депортації українського населення. Він вважає, що черговий злочин Путіна проти України має бути засуджено на рівні ООН.

В МЗС України заявили, що Росія оголосила "воєнний стан" на окупованих українських територіях, щоб придушити там опір українців. У відомстві зазначили, що країна-агресорка РФ запустила новий етап терору на тимчасово захоплених територіях України.

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