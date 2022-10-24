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ЗСУ після Херсона підуть на Крим, а Путін оголосить воєнний стан по всій РФ – Фейгін

24 жовтня 2022, 17:06

Наближається звільнення армією України Херсонщини, керівництво Росії вже готує свою громаду до здачі окупованого Херсона, вважає Марк Фейгін.

Херсонщина, Фейгін, ЗСУ
Україна знаходиться на порозі визволення правобережжя Херсонської області / Колаж Людмила Денісова, скріншот YouTube, 93-тя Омбр

Сили оборони України, ймовірно, розглядають Херсонську область в якості ключового напрямку для реалізації своїх завдань. Після звільнення правобережжя регіону українські війська, швидше за все, відправляться повертати окупований Росією Крим. Москва вже поступово готує своє суспільство до здачі захопленого Херсона. Про це заявив російський юрист, правозахисник Марк Фейгін.

Зокрема, згідно з прогнозом, ЗСУ можуть звільнити правий берег Херсонської області до настання холодів. Далі українська армія може піти на Крим, щоб деокупувати півострів раніше тих територій, які захопила Москва після 24 лютого 2022 року.

"Ми стоїмо на порозі деокупації правобережжя Херсонщини. Ми не знаємо планів ЗСУ, але судячи з усього саме Херсонський напрямок буде ключовим. Перед початком холодів Україна може встигнути звільнити правий берег, підтягнути ближче техніку і обстрілювати лівий берег аж до моря, Мелітополя і т.п. Мій прогноз полягає в тому, що після деокупації правого берега буде відразу спроба піти на Крим. Навряд чи ЗСУ витрачатимуть час, щоб спокійно звільнити ті території, які РФ захопила після 24 лютого", - вважає Фейгін.

На його думку, Генеральний штаб ЗСУ ставить перед собою великі і амбітні завдання. Водночас в Росії вже готують своє суспільство до того, що окупанти поступляться окупованим Херсоном.

Згодом на території РФ можуть впровадити воєнний стан по всій країні і закрити кордони. Відповідальним за невдачі російських військ в Україні, ймовірно, призначать главу Міноборони Сергія Шойгу.

"У Росії поступово готують суспільство до здачі. Вже зараз помітно, що йде репетиція перед впровадженням воєнного стану по всій території РФ з усіма наслідками. Це і закриття кордонів в тому числі, що дуже важливо. Водночас Путін посилює свій керівний апарат. Армія знаходиться в сумному становищі і шукатиме крайнього, можливо це буде Шойгу", - зазначив правозахисник.

Також він обережно припустив, що незабаром обстріли енергетичної інфраструктури України з боку Росії можуть припинитися, оскільки Білий дім послав Москві відповідні попереджувальні сигнали.

Ситуація у Херсонській області

Армія України продовжує проводити військову операцію з метою звільнення Херсонщини. Згідно з даними Генштабу ЗСУ, окупований Херсон залишила значна частина населення. Окупанти РФ готуються до вуличних боїв у місті.

Під час спецоперації ЗСУ у Херсонській області росіяни втекли з двох населених пунктів - Чарівного і Чкалового. Ворожі сили евакуювали своїх офіцерів з Берислава. У регіоні почастішали випадки мародерства і грабежів місцевих жителів з боку окупантів.

Глава ГУР Міноборони України Кирило Буданов розповів про те, що війська РФ у Херсонській області готуються не до виходу, а до утримання захопленого Херсона. На його думку, у росіян буде два варіанти - залишити місто, або потрапити в оточення ЗСУ. Буданов прогнозує, що українська армія може звільнити Херсон до кінця року.

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ЗСУ війська Росії Марк Фейгін війна Росії та України
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