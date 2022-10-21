Фейгін пояснив, чому ЗСУ наплювати на" воєнний стан " Путіна / скріншот

"Воєнний стан", який Володимир Путін ввів на тимчасово окупованих територіях України не вплине на хід бойових дій.

В інтерв'ю Главреду російський опозиціонер, правозахисник Марк Фейгін розповів, що якщо ВСУ має план з деокупації Херсона і всього правого берега, то це їм не завадить.

"Особливо якщо населення з цих міст буде фактично примусово виселено і відправлено на лівий берег, а, можливо, і далі - колаборанти ж не дарма кажуть, що можна і в регіони всередину РФ виїхати і вирішувати питання. А ми знаємо, як росіяни вирішують питання - селять в гуртожитки, землянки, по-різному попадається. І живуть люди зовсім не так, як з бахчами і морем - цього не буде", - пояснив Фейгін.

За його словами, все це може вплинути на те, що більш безцеремонно руйнуватимуть міста.

"Розумієте, Путін і так не надто церемонився. Але якщо ти відправив населення, то можна не озираючись воювати в самому Херсоні і говорити: "Ми всіх виселили, а хто не поїхав, то вже самі винні", - підсумував правозахисник.

Путін ввів "воєнний стан"

30 вересня після проведення фейкових псевдореферендумів президент РФ оголосив про анексії окупованих районів Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей України. На нібито "церемонії" були присутні маріонетки Кремля, яких Москва оголосила окупаційною "владою".

19 жовтня стало відомо, що Путін оголосив про введення воєнного стану на окупованих територіях України.

Відповідно до виданого Указу, його запровадили опівночі 20 жовтня в окупованих районах чотирьох українських областей – Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької.

При цьому ряду силових структур РФ російський диктатор доручив у триденний термін "представити пропозиції щодо заходів, що застосовуються на територіях, на яких введено воєнний стан".

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