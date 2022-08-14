В українській армії пояснили, до яких пір будуть проводити мобілізацію / Колаж фото УНІАН

Мобілізація в Україні триватиме аж до скасування воєнного стану. Усіх військовозобов'язаних чоловіків продовжать призивати на службу відповідно до військових спеціальностей. Про це заявив керівник управління персоналу штабу командування Сухопутних військ ЗСУ Романа Горбача, повідомляє Ліга.

"Мобілізація безпосередньо залежить від потреб у доукомплектуванні військових частин. Навіть якщо ситуація на фронтах буде ускладнюватися, всі завдання по мобілізації будуть виконані", - зазначив Горбач.

Офіцер підкреслює, що станом на сьогоднішній день в українській армії вистачає людей. Більше того всі області виконали план по призову на сто і більше відсотків. Далі - потреби в доукомплектуванні військових частин порівняно з лютим 2022 року знизилися в десятки разів.

У той же час Горбач зазначає, що добровольців стало менше і більшість мотивованих бійців вже пішли захищати Україну. При цьому в кожному територіальному центрі на обліку є добровольці, які стоять в черзі ‒ для того, щоб піти служити в ЗСУ.

Воєнний стан в Україні

12 серпня президент України Володимир Зеленський вніс до Ради законопроекти про продовження воєнного стану та загальну мобілізацію в Україні.

У разі затвердження Радою ініціатив президента воєнний стан і мобілізацію в Україні продовжать до 21 листопада.

Нагадаємо, Верховна Рада ввела в Україні воєнний стан 24 лютого, в перший день масштабного російського вторгнення. Ініціативу президента країни Володимира Зеленського підтримали 300 нардепів.

15 березня Рада продовжила воєнний стан в країні ще на 30 днів - до 25 квітня.

У травні президент України Володимир Зеленський направив до парламенту указ про продовження термінів воєнного стану в Україні ще на три місяці.

Інші новини: