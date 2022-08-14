УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

В українській армії пояснили, до яких пір будуть проводити мобілізацію

14 серпня 2022, 19:12

Як каже профільний офіцер Роман Горбач, на даний момент добровольців стало менше і більшість мотивованих бійців вже пішли на фронт захищати Україну.

Білий квиток, військкомат
В українській армії пояснили, до яких пір будуть проводити мобілізацію / Колаж фото УНІАН

Мобілізація в Україні триватиме аж до скасування воєнного стану. Усіх військовозобов'язаних чоловіків продовжать призивати на службу відповідно до військових спеціальностей. Про це заявив керівник управління персоналу штабу командування Сухопутних військ ЗСУ Романа Горбача, повідомляє Ліга.

"Мобілізація безпосередньо залежить від потреб у доукомплектуванні військових частин. Навіть якщо ситуація на фронтах буде ускладнюватися, всі завдання по мобілізації будуть виконані", - зазначив Горбач.

Офіцер підкреслює, що станом на сьогоднішній день в українській армії вистачає людей. Більше того всі області виконали план по призову на сто і більше відсотків. Далі - потреби в доукомплектуванні військових частин порівняно з лютим 2022 року знизилися в десятки разів.

У той же час Горбач зазначає, що добровольців стало менше і більшість мотивованих бійців вже пішли захищати Україну. При цьому в кожному територіальному центрі на обліку є добровольці, які стоять в черзі ‒ для того, щоб піти служити в ЗСУ.

Воєнний стан в Україні

12 серпня президент України Володимир Зеленський вніс до Ради законопроекти про продовження воєнного стану та загальну мобілізацію в Україні.

У разі затвердження Радою ініціатив президента воєнний стан і мобілізацію в Україні продовжать до 21 листопада.

Нагадаємо, Верховна Рада ввела в Україні воєнний стан 24 лютого, в перший день масштабного російського вторгнення. Ініціативу президента країни Володимира Зеленського підтримали 300 нардепів.

15 березня Рада продовжила воєнний стан в країні ще на 30 днів - до 25 квітня.

У травні президент України Володимир Зеленський направив до парламенту указ про продовження термінів воєнного стану в Україні ще на три місяці.

Інші новини:

Автор: Єгор Бунін
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

20:34

Російський пропагандист по дурості навів ВСУ на штаб "вагнерівців": в мережі говорять про великі втрати

20:33

"Чому нас не пускають": російська спортсменка влаштувала істерику через війну в УкраїніВідео

20:22

Працівники Росатому координують обстріли Запорізької АЕС - інженер станціїВідео

19:44

Найкраще запастися на зиму продуктами: експерт розповіло, що буде дорожчатиВідео

19:43

Чому не варто навмисно відмовлятись від радощів життя під час війни - розповідає зіркова психологиняВідео

Реклама
19:28

У курортній Затоці на пляжі двоє людей підірвались на міні: є загиблі та постраждалі

19:21

Путін загнаний у кут, метушиться і готовий реалізувати страшний планПогляд

19:19

Неприємності на рівному місці: 3 знаки, які постісно потрапляють в незручні ситуаціїВідео

19:12

В українській армії пояснили, до яких пір будуть проводити мобілізаціюВідео

19:12

У Зеленського відреагували на рішення Польщі припинити видачу віз росіянамВідео

19:04

Гороскоп на завтра, 15 серпня 2022: Овнам - віщі сни, Левам - гроші, Козерогам - випробуванняВідео

18:55

Подробиці обстрілу Енергодара: окупанти вбили працівника Запорізької АЕС і його собакуВідео

18:32

За 3 дні облетів Україну та дав понад 10 тисяч автографів: рекорди Дмитра Комарова і Світу навиворіт

18:27

Анна Трінчер показала фото з дня народження в спокусливому купальнику

18:17

Шоу із затриманням Гіркіна: кому і чим у Росії вигідна ця виставаПогляд

18:11

"Залишилися одні ноги": у Росії батьки відмовилися від сина-окупанта, щоб отримати компенсаціюВідео

18:07

В окупованому Бердянську прогремів потужний вибух: над портом піднявся стовп диму

17:38

Воєнний стан в Україні продовжать: комітет Ради прийняв рішенняВідео

17:30

Переміщують ешелони техніки і ракети: у Білорусі помітили серйозну військову активністьВідео

17:19

Як швидко вивчити польську мову: 7 корисних лайфхаків

Реклама
17:17

Україна плаватиме: синоптики попередили про грози і потужний град весь тижденьВідео

17:04

Як почистити і випрати пір’яну подушку в домашніх умовах: 10 головних правил

17:03

Місячний календар стрижок на серпень 2022: кращі дні для нової зачіски

16:57

"Це не по-чоловічому": Україна жорстко відреагувала на заяви Білорусі про "непричетність" до війниВідео

16:50

Що буде з цінами на бензин і солярку після повернення Радою акцизу: коментар експертаВідео

16:41

Прикмети на 19 серпня: які 5 речей не можна робити на Яблучний спас, щоб весь рік не страждатиВідео

16:35

Окупанти РФ накрили Енергодар потужним вогнем: є поранені та руйнуванняВідео

16:16

Дзідзьо і Пономарьов "змусили" Огневич послати "російський корабель "у водну "еротичну подорож"Відео

16:04

Свята у вересні 2022: чи будуть додаткові вихідні

15:59

"Остаточно непроїзний": стали відомі деталі нового удару по Антонівському мостуВідео

15:52

Арабський "Шейх" знищує окупантів на фронті та тренує воїнів перед боєм

15:40

"Я так просто не здамся": Галкін починає "війну" з росіянамиВідео

15:36

Буде "ліжко": Таролог спрогнозувала, чи зійдуться знову Дантес і ДорофєєваВідео

15:33

Олімпійський чемпіон зашкварився несподіваною заявою про "хороших росіян"

15:19

Репетиція звільнення Херсона: Піонтковський сказав, чому Путін "проковтнув" вибухи у КримуВідео

15:12

Польща припинить видачу віз росіянам - МЗС країни

14:59

Померла зірка серіалу Беверлі-Хіллз

14:55

Прикмети на 15 серпня: які 3 речі потрібно зробити, щоб удачу і гроші залучитиВідео

14:44

"Офіцерів ховають": командира захисників Маріуполя Прокопенка вивезли до РФВідео

14:38

Жадібні колаборанти на Харківщині потруїлися "гуманітаркою" з Росії

Реклама
14:38

Били та бажали смерті: у Швейцарії росіяни та білорус напали на українцівВідео

14:36

Місячний посівний календар на вересень 2022: кращі дні для садівника і городника

14:21

Росія може почати ядерну війну, якщо буде загнана до глухого кута - Павло КлімкінВідео

14:18

Найсмачніший і простий пиріг на Яблучний спас 2022: дивовижний рецептВідео

13:58

Виглядатиме як нова: ефективний спосіб відбілити постільну білизну вдома

13:57

"Приниження для росіян": Єрмак розкрив формулу перемоги над "русскім міром"Відео

13:22

Знищено два Алігатори: ЗСУ збили ударні вертольоти РФ Ка-52Відео

13:01

Хочуть відправити під міжнародний трибунал: пілоти РФ збирають компромат на командування - розвідкаВідео

12:42

"Крок до бунту у РФ": у Зеленського пояснили необхідність скасування віз для росіянВідео

12:08

Кремль поширює фейки про "марність допомоги США": в РНБО відповіли і пояснили плани РФВідео

Новини України
Новини КиєваНовини ОдесиНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини Миколаєва
Синоптик
Погода осіньМагнітна буряПрогноз погодиПогода на два тижніПогода на серпень
Свята
День НезалежностіЯблучний СпасВихідні у вересніМаковія 2022
Персони
Володимир ЗеленськийПутін новиниАрестович новиниВіталій КімМарк ФейгінОлег Жданов
Війна в Україні
Коли закінчиться війнаПереговори Україна Росія
Гороскоп
Гороскоп на сьогодніГороскоп на завтраГороскоп на тижденьГороскоп тароГороскоп на серпень
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти