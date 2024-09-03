Підступний удар балістикою: Повітряні Сили розкрили деталі атаки РФ на Полтаву

Час реагування на загрозу був дуже короткий, тому люди не встигли сховатися в укриття.

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Балістичні ракети ворога особливо небезпечні для мешканців прифронтових регіонів / Колаж: Главред, фото: Генштаб ЗСУ, Вікіпедія

3 вересня країна-агресор Росія атакувала Полтаву балістичними ракетами, внаслідок чого вже відомо про щонайменше 47 загиблих та 206 поранених. У Повітряних силах пояснили, у чому була підступність ворога.

Пресслужба відомства у коментарі УП повідомила, що тривогу напередодні удару було оголошено саме через загрозу балістики, однак проблема в тому, що долітає вона за декілька хвилин у прикордонні з РФ області.

Саме тому важливо вчасно реагувати на сигнали повітряної тривоги, особливо мешканцям прифронтових регіонів. Чи "Іскандер М", чи "Кинжал", С300 чи С400 летять дуже швидко.

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Як і перед попередніми загрозами, так і перед сьогоднішньою атакою Повітряні сили отримують інформацію від розвідки щодо пуски ракет ворогом та одразу оголошується повітряна тривога.

Що таке Повітряні сили ЗС України? Повітряні сили Збройних сил України - вид збройних сил у складі Збройних сил України, який має на озброєнні винищувальну, бомбардувальну і транспортну авіацію, а також зенітні ракетні війська і радіотехнічні війська. Військово-повітряні сили у цьому вигляді були створені у 2004 році шляхом об'єднання двох видів: Військово-повітряних сил та Військ протиповітряної оборони України, пише Вікіпедія.

Ракетний удар Росії по Полтаві

Російські окупанти у вівторок, 3 вересня, завдали удару балістичними ракетами по Полтаві. Внаслідок удару є багато загиблих і понад 200 поранених.

Згодом стало відомо, що часовий проміжок між тривогою і прильотом смертельних ракет був настільки коротким, що застав людей в момент евакуації до бомбосховища.

Є часткове руйнування однієї з будівель інститут, багато людей опинились під завалами. Рятувальники локалізували пожежу та продовжують розбір завалів.

Станом на 15:00 3 вересня стало відомо, що завдяки швидкій та злагодженій роботі 25 людей врятували, 11 з них дістали з-під завалів. Усіх потерпілих невідкладно передають лікарям для надання медичної допомоги.

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