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В Україні пропонують посилити покарання для тих, хто наживається на війні і спекулює з цінами

4 червня 2022, 08:25

Покарання передбачатиме позбавлення волі на строк від трьох до п'яти років або багатотисячний штраф.

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В Україні пропонують посилити покарання для тих, хто наживається на війні / Перша приватна мемарня, od.npu.gov.ua

В Україні за правопорушення у сфері формування та застосування цін і тарифів на соціально значущі товари можуть встановити кримінальну відповідальність.

Відповідно до законопроекту № 7425 посилити покарання пропонують і за незаконне придбання і подальший збут продукції військового призначення, пише Парламентська газета "Голос України".

У документі йдеться, що держава повинна реагувати на необґрунтоване підвищення цін на категорію товарів, затвердженої Кабміном. Йдеться про борошно пшеничне, макаронні вироби, батони, хліб, крупу гречану і вівсяну, свинині, яловичину, птицю (тушка куряча), молоко, масло вершкове, сметану, яйця, масло, капусту, цибулю, буряк, моркву, бензин (А-92, А-95) та ін.

Також у законопроекті йдеться про правопорушення, пов'язані з розкраданням і з подальшим продажем продукції, що мають ознаки товару військового призначення, які закуповуються за рахунок держбюджету для потреб ЗСУ або інших військових формувань. Йдеться про бронежилети, пластини для бронежилетів, захисні шоломи, речове майно та іншу екіпіровку (крім зброї). А також про товари, які передаються нашій державі для потреб військовослужбовців як допомога від міжнародних партнерів або благодійних організацій.

читайте такожНацбанк прогнозують інфляцію 16,4% за рік: як зростуть ціни для українцівПропонується встановити кримінальну відповідальність за незаконне придбання та збут продукції, яка має ознаки товару військового призначення. Якщо йдеться про значний розмір правопорушення, то пропонується встановити штраф від трьох до п'яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів (від 51 тис.грн до 85 тис. грн) громадян або обмеження волі на строк до чотирьох років, або позбавлення волі на той самий строк.

Якщо мова йде про порушення порядку формування і застосування цін і тарифів на соціально значущі товари, вчинені в умовах надзвичайного або воєнного стану, а ціна перевищила більш ніж в 1,2 рази рівень, визначений урядом, то покарання передбачатиме позбавлення волі на строк від трьох до п'яти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю строком до трьох років та з конфіскацією майна.

Раніше повідомлялося, що в Одесі тероборонівець продав військовій амуніції зі складів волонтерських центрів на 700 тисяч гривень, його затримали.

Поліцейські встановили, що 39-річний чоловік безоплатно отримував зі складів волонтерських центрів для потреб армії дрони, Квадрокоптери, складові бронежелетів, наколінники, каремати, медичні та інші приналежності.

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