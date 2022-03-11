В Ізюмі чоловік побив мародерів, що обікрали його магазин

В Ізюмі чоловік поодинці відмітив мародерів, що обікрали його магазин / скріншот з відео

Мародери, які зазіхають на чужі речі - у той час, як в Україні в розпалі війна ‒ регулярно отримують по заслугах. Ще один такий випадок стався в місті Ізюм (Харківська область). Відеозапис інциденту опублікував користувач Ян Доброносов на своїй сторінці в Facebook.

Як йдеться в описі до ролика, власник магазину побутової техніки побив двох мародерів, які намагалися вкрасти пральну машину.

Чоловік їхав на роботу і помітив, як з його підприємства намагалися винести майно. Зупинив машину, вискочив на дорогу. І негайно побив мародерів.

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Нагадаємо, раніше держкомпанія Укрзалізниця викрила двох провідників, які вимагали гроші з біженців за місця в евакуаційних поїздах.

"Силами внутрішньої служби безпеки УЗ спіймали двох провідників Равністова К.Є. і Піщанського І. М. на отриманні з біженців плати за проїзд у розмірі 1500 грн з чоловіка. Поїзд 36 Одеса-Перемишль", - йдеться в заяві голови правління Укрзалізниці Олександра Камишина .