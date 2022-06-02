В Україні різко підскочили ціни на цибулю: в чому причина

В Україні подорожчала цибуля / ua.depositphotos.com

Від початку поточного тижня в Україні підскочили відпускні ціни на імпортну цибцлю, пише видання East-fruit.

На сьогодні основну пропозицію на українському ринку ріпчастої цибулі становить імпортна продукція, зокрема, польського виробництва. Зростання цін на цибулю аналітики пояснюють як скороченням запасів даної продукції в самій Польщі, так й значним зростанням цін на логістичні послуги.

"Вже сьогодні ціни на цибулю з Польщі на українському ринку озвучуються на рівні 14-18 грн/кг. Таким чином, за тиждень дана продукція стала дорожчою в середньому на 30%. При цьому попит на цибулю в Україні залишається досить активним, а пропозиція цього овоча стрімко скорочується", - йдеться в повідомленні.

Як відзначають експерти, запаси торішньої цибулі в Україні практично вичерпані. У той час дана продукція нового врожаю з місцевих господарств на ринок практично не надходить, оскільки Херсонська область, яка є одним з лідерів з вирощування ранніх овочів в Україні, на сьогодні під окупацією.

Разом з тим наразі ціни на ріпчасту цибулю в Україні вже в середньому в три рази вищі, ніж на початку червня минулого року.

Раніше Главред писав про те, що в Україні почали масово скуповувати сіль після того, як пішли розмови про можливий дефіцит товару. Через шалений попит деякі магазини різко підвищили вартість мало не в 10 разів. Якщо раніше пачку солі можна було купити за 10 грн, то тепер, наприклад, у Мостиську Львівської області вона коштує 95 грн за кілограм.

Також нагадаємо, ціни на гречку в Україні можуть вирости ще на 20%. Вартість крупи в найближчі місяці може досягти майже 85 гривень за кілограм. Вже до осені вартість крупи в магазинах знизиться на 10-20% і може повернутися до 70 грн, розповів почесний президент Асоціації фермерів і землевласників України Іван Томич.

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