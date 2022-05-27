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В Одесі теробороновець обікрав товаришів по службі і волонтерів на 700 тисяч гривень

27 травня 2022, 16:19

Три місяці він нахабно обкрадав наших бійців.

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В Одесі теробороновець обікрав товаришів по службі і волонтерів на 700 тисяч гривень / od.npu.gov.ua

В Одесі теробороновець продав військової амуніції зі складів волонтерських центрів на 700 тисяч гривень, його затримали.

Поліцейські встановили, що 39-річний чоловік безоплатно отримував зі складів волонтерських центрів для потреб армії дрони, квадрокоптери, складові бронежелетів, наколінники, каремати, медичні та інші приналежності.

Втім, у військові формування гуманітарний вантаж не довозив, а по дорозі збував.

"Дії зловмисника були задокументовані співробітниками слідчого управління ГУНП в Одеській області при оперативному супроводі Служби безпеки України під процесуальним керівництвом Одеської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Південного регіону", - йдеться в повідомленні.

читайте такожВ Одесі знайшли повішеним копа, який набрав боргів на 300 тисяч доларів і обікрав квартируВ ході досудового розслідування правоохоронці встановили, що протягом трьох місяців протиправної діяльності фігурант заробив на гуманітарці понад 700 тисяч гривень.

Тепер йому загрожує позбавлення волі строком від п'яти до семи років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю строком до трьох років і з конфіскацією майна.

Раніше ми розповідали, що кілька підрозділів територіальної оборони України в Запорізькій області вступили у важкий бій з російськими військами. Битва тривала понад 5 годин. Українські бійці зайняли частину населеного пункту, який планувалося звільнити від окупантів.

Але загарбники підтягнули підкріплення, яке в кілька разів перевищувало сили наших військових. Тероборона змушена була відійти.

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