В Україні схвалили комбінацію Moderna і Pfizer: інтервал між дозами - 28 днів

Після першої вакцинації Moderna в якості другого препарату можна вибрати Pfizer - МОЗ / Фото Reuters

Міністерство охорони здоров'я України у липні затвердило рекомендації Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики про дозвіл комбінувати м-РНК вакцини від коронавірусу. Таким чином, в країні можна робити одне щеплення вакциною Moderna, а друге – Comirnaty/Pfizer-BioNTech.

Як заявили у пресслужбі відомства, згідно зі схваленими рекомендаціями, за умови, коли мРНК-вакцина виробника не доступна для другого щеплення, можна використовувати препарат на базі мРНК іншої компанії.

У МОЗ запевняють, що якщо людина зробила перше щеплення вакциною Moderna, то вдруге вона може вакцинуватися препаратом Comirnaty/Pfizer-BioNTech. Або ж навпаки.

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Підкреслюється, що інтервал між двома дозами отримання вакцини складе 28 днів. Комбінація препаратів, як стверджують у відомстві, безпечна і ефективна.

Вакцинація в Україні

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль раніше заявив, що влада не буде впроваджувати обов'язкову процедуру вакцинації проти COVID-19 в Україні. Однак влада може створювати такі правила для колективів навчальних закладів.

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко казав, що Україна ставить перед собою завдання вакцинувати доросле населення. У групі ризику знаходяться літні люди. Після того, як зроблять уколи 50% дорослих, може початися кампанія з масової вакцинації дітей.

У Міністерстві освіти заявили, що у разі переходу України із зеленої зони до інших епідемічних зон, школи, в яких не вакциновані 80% співробітників, будуть закриті на карантин.

У Київській області вже оголосили про готовність з 20 вересня закрити школи, де рівень вакцинації серед вчителів нижче 80%. Причому за сценарію закриття закладу на карантин не передбачається віддалене навчання.