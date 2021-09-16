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"Давайте дійдемо до 50% вакцинації": Ляшко пояснив, коли почнуть прищеплювати дітей від COVID-19

16 сентября 2021, 18:54

Вакцинація від коронавірусу захищає від середнього та тяжкого перебігу захворювання, але не є "страховкою" від хвороби, сказав Віктор Ляшко.

Ляшко
Вакцинація дітей від COVID-19 в Україні може початися тільки після того, як щеплення зроблять 50% дорослого населення - Ляшко / УНІАН

Влада наразі не має наміру проводити масової кампанії з вакцинації дітей від COVID-19. На даний момент держава ставить перед собою завдання зробити щеплення в першу чергу дорослим і літнім людям. Питання може стати актуальним після того, як буде вакциновано хоча б 50% дорослого населення. Про це заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

У інтерв'ю Слово і діло він розповів про те, що вакцинація дітей поки що не в пріоритеті, тому що рівень захворюваності серед них – не вище 8%. Рівень захворюваності з летальним результатом серед дорослих людей старше 60 років є досить високим. Діти є безсимптомними переносниками вірусу, тому в першу чергу треба захистити дорослих і літніх людей.

"Діти - безсимптомні переносники, справжня кількість хворих може бути більше. Питання в іншому: є вакцина - давайте захистимо тих, до кого вони переносять: до дорослих, літніх людей", - сказав Ляшко.Читайте такжеДіагноз лікаря та виїзд за кордон: в Україні запустять вакцинацію проти COVID-19 для дітей від 12 років

За його словами, масові щеплення для дітей можливі тільки після того, як рівень вакцинації серед дорослого населення складе близько 50%.

"Давайте дійдемо хоча б до 50% вакцинації дорослого населення – і тоді переключимося на дітей. Ми ж розуміємо, що ресурс повинен бути пріоритезований туди, де є найбільша загроза втрати здоров'я і життя", - додав Віктор Ляшко, підкресливши, що щеплення від COVID-19 захищає не від самого зараження, а від середнього і важкого перебігу захворювання.

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Вакцинація дітей від коронавірусу

У Всесвітній організації охорони здоров'я в червні вперше заявили про можливість вакцинації дітей від COVID-19. Однак у ВООЗ запевнили, що діти не входять до групи людей, яким потрібно робити щеплення в першу чергу. При цьому потрібні докази для того, щоб з'явилися загальні рекомендації щодо щеплень дітям.

17 липня в Міністерстві охорони здоров'я сказали, що в Україні з'явиться можливість вакцинувати дітей від коронавірусу під час п'ятої хвилі прищепної кампанії. Як уточнили в МОЗ, дітей у віці від 12 до 16 років планують прищеплювати вакциною Pfizer і за певних умов. Підставою може бути поїздка за кордон.

В ЄС схвалили вакцинацію дітей віком від 12 до 19 років від COVID-19 американським препаратом Moderna. Під час одного з досліджень вчені встановили, що вироблення антитіл, а також побічні ефекти, у даної групи порівнянні з даними групи у віці від 18 до 25 років.

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МОЗ новини України Віктор Ляшко вакцинація від коронавірусу
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