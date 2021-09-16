Головне - вакцинація: у Міносвіти розповіли, як працюватимуть школи після 20 вересня

Школи працюватимуть у разі вакцинації педагогів / flickr.com

В Міністерстві освіти і науки розповіли про те, як працюватимуть навчальні заклади з 20 вересня цього року. Зокрема, якщо в Україні введуть "жовтий" рівень карантину.

"У разі введення "жовтого" рівня епідемічної небезпеки відвідування навчальних закладів здобувачами освіти дозволено за умови наявності мінімум у 80% працівників навчального закладу документа, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації, або міжнародного, внутрішнього або іноземного сертифіката", - зазначено в повідомленні пресслужби Міносвіти.

Однак, у разі впровадження "червоного" рівня епідзагрози відвідування школи зможуть працювати тільки в тому випадку, якщо 100% працівників навчального закладу матимуть документ, який підтверджує отримання повного курсу вакцинації, або ж у них буде міжнародний, внутрішній або іноземний COVID-сертифікат.

Нагадаємо, напередодні стало відомо, що школи Прикарпаття не підуть на дистанційку, а поринуть у повний карантин, якщо в навчальних закладах не буде вакциновано 80% вчителів.

Також раніше стало відомо, що школи Буковини також не перейдуть на дистанційку при введенні "жовтої" зони. Учні Чернівецької області перейдуть на повний карантин.