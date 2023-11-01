В Україні вночі лунала тривога: що відомо про атаку росіян

У Чернівецькій області та Кременчуці лунали вибухи.

https://glavred.net/ukraine/v-ukraine-nochyu-zvuchala-trevoga-chto-izvestno-ob-atake-rossiyan-10513039.html Посилання скопійоване

Тривогу оголошували через атаку дронів / Колаж: Главред, фото: pixabay.com, Telegram

У ніч на 1 листопада в більшості областей України була оголошена повітряна тривога через застосування російськими окупантами ударних дронів типу Shаhed.

Зокрема, у Чернівецькій області лунали звуки вибухів через роботу сил ППО.

"Підвищена небезпека. Загроза застосування ворогом ударних БПЛА. В області працює ППО", - повідомив голова Чернівецької ОВА Ігор Табурець.

відео дня

Жителі Кременчука також чули звуки вибухів, пише Суспільне.

На території Полтавської області була оголошена повітряна тривога.

Повітряні сили повідомляли, що спостерігаються кілька груп ударних БПЛА в Полтавській області напрямком на Кременчук.

Що кажуть у Повітряних силах

У ніч на 1 листопада 2023 року російські окупанти завдали удару по об'єктах критичної інфраструктури та військових об'єктах, застосувавши ударні безпілотники типу Shahed-136/131 та керовану авіаційну ракету Х-59.

Район пуску Х-59 та частини "шахедів" - Курська область Росії, решта ворожих ударних БпЛА атакувала з південно-східного напрямку - Приморсько-Охтарський РФ, повідомили в Повітряних силах.

Під час нічної атаки у більшості регіонів України було оголошено повітряну тривогу. Ударні БПЛА знищувалися за маршрутом тактичною авіацією, зенітними ракетними підрозділами, а також мобільними вогневими групами Повітряних Сил у взаємодії з ППО Сил оборони України.

Всього збито 18 із 20 ударних дронів Shahed-136/131. Також знищено керовану авіаційну ракету Х-59.

Знищено 18 ударних БПЛА та одну ракету Х-59 / t.me/kpszsu

Як повідомляв Главред, в ніч на 31 жовтня в низці областей України була оголошена повітряна тривога через загрозу атаки російських дронів. Працювали сили ППО.

Голова Полтавської ОВА Пилип Пронін повідомив про нічний ворожий ракетний удар по Миргородському району. За попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих, пошкодження цивільної або критичної інфраструктури не зафіксовані.

У ніч на 29 жовтня окупанти вдарили по Україні дронами-камікадзе. Всього за ніч вони запустили 5 безпілотників, всі ворожі дрони були збиті.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.