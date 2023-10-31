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Вночі РФ атакувала Україну дронами: що відомо

Анна Ярославська
31 жовтня 2023, 07:25
"Шахеди" зафіксували у Миколаївській, Кіровоградській, Вінницькій та Хмельницькій областях, повідомили у Повітряних силах.
Дрони
Сили ППО збивали російські дрони вночі 31 жовтня / Колаж: Главред, фото: twitter.com/4totytynas

У ніч на 31 жовтня у низці областей України була оголошена повітряна тривога через загрозу атаки російських дронів. Працювали сили ППО.

Як повідомили у Повітряних силах, "шахеди" зафіксували в Миколаївській, Кіровоградській, Вінницькій та Хмельницькій областях.

"Ударні БпЛА в Хмельницькій області, курсом на Старокостянтинів", - йдеться в повідомленні.

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Перший заступник керівника Хмельницької ОВА Сергій Тюрін повідомив у Facebook, що вночі 31 жовтня в області працювала ППО по ворожих безпілотниках.

"Хмельницька область вдячна нашим силам ППО за надійну оборону", - написав він.

За даними Тюріна, в результаті атаки БПЛА постраждалих і руйнувань немає.

У Миргороді Полтавської області також минулої ночі пролунали вибухи під час повітряної тривоги. Про це повідомляє Telegram-канал Миргород online.

Голова Полтавської ОВА Філіп Пронін пізніше повідомив про нічний ворожий ракетний удар по Миргородському району. За попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих, пошкоджень цивільної чи критичної інфраструктури не зафіксовано.

Як повідомляв Главред, російські окупанти в ніч на неділю, 29 жовтня, вдарили по Україні дронами-камікадзе. Всього за ніч вони запустили 5 безпілотників, всі ворожі дрони було збито.

Російські війська вже застосовують на фронті модифіковані дрони-камікадзе "Ланцет" - "Виріб-53", їхньою головною метою є українська артилерія та броньована техніка на лінії фронту.

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