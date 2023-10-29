РФ вночі вдарила по Україні БПЛА, ракетою і авіабомбами: у ЗСУ розповіли про наслідки

Ракету окупанти спрямували на об’єкт у Полтавській області, а 5 дронів запускали по різних областях. Крім цього, на Херсонщину вони скинули 32 авіабомби.

https://glavred.net/ukraine/rf-nochyu-udarila-po-ukraine-bpla-raketoy-i-aviabombami-v-vsu-rasskazali-o-posledstviyah-10512175.html Посилання скопійоване

РФ вночі вдарила по Україні БПЛА, ракетою і авіабомбами/ колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, Telegram

Російські окупанти у ніч на неділю, 29 жовтня, вдарили по Україні дронами-камікадзе. Загалом за ніч вони запустили 5 безпілотників, усі ворожі дрони було збито. Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

"Сьогодні вночі російські окупанти завдали чергового удару по Україні, застосувавши 5 ударних БпЛА типу "Shahed-136/131". Нашою протиповітряною обороною всі ворожі дрони було знищено", – йдеться у повідомленні Генштабу.

У Повітряних силах ЗСУ уточнили, що ворог запустив 5 безпілотників та одну ракету Х-59. Ракету окупанти спрямовували на об’єкт у Полтавській області. За попередніми даними, обійшлося без втрат і серйозних наслідків.

відео дня

"Уночі 29 жовтня 2023 року окупанти атакували п’ятьма ударними БпЛА типу "Shahed" та керованою авіаційною ракетою Х-59.Пуски "шахедів" здійснено з південно-східного напрямку (Приморсько-Ахтарськ -рф), КАР Х-59 – із літака Су-34 (з повітряного простору Бєлгородської народної республіки). Ракету спрямовано по об’єктах у Миргородському районі Полтавської області. Попередньо без втрат та серйозних наслідків", – зазначають у Повітряних силах.

Там зазначають, що усі дрони було знищено силами і засобами Повітряних сил у межах Миколаївської, Запорізької та Хмельницької областей. Бойову роботу виконали тактична авіація і зенітні ракетні війська.

ППО збило 5 ворожих дронів у ніч на 29 жовтня/ Facebook Повітряні сили

Ворог намагався вивідати, де стоїть ППО

Керівниця пресцентру оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону розповіла, що за допомогою запуску безпілотників російські окупанти намагалися дізнатися, де розміщені системи протиповітряної оборони України, щоб у подальшому складати маршрути ракет і дронів, оминаючи ці місця.

"Ворог спрямував літальні апарати, зокрема з використанням тимчасово окупованих території, максимально намагаючись обійти систему протиповітряної оборони і вивідуючи способи захисту України. Такі малі партії безпілотників як правило вони запускають для того, щоб дізнатися, де готові по них працювати, де можливі маршрути для прокладання майбутніх ударів", – зазначила Гуменюк.

Вона повідомила, що два ворожі дрони зі згаданих п’яти були знищені в Миколаївській області.

Хто така Наталія Гуменюк Наталія Гуменюк – український військовослужбовець, капітан 1 рангу Державної прикордонної служби України, керівник об'єднаного пресцентру Сил оборони півдня України, який очолює з весни 2022 року.

Окупанти скинули на Херсонщину 32 авіабомби

Також речниця Сил оборони півдня Наталія Гуменюк повідомила в ефірі телемарафону, що у ніч на 29 жовтня російські загарбники скинули 32 керовані авіабомби на Херсонську область. Вона зазначила, що від авіабомб потерпав правий берег вздовж води, є постраждалі люди.

РФ атакувала ракетою Полтавщину

Голова Полтавської ОВА Філіп Пронін розповів, що ворог вночі вдарив ракетою по Миргородському району.

"Ворог знову здійснив ракетну атаку по Миргородському району. За попередньою інформацією, без постраждалих, пошкоджень цивільної інфраструктури немає. Всі служби працюють на місці", – розповів очільник ОВА.

РФ вдарила ракетою по Полтавщині/ скрін

РФ готується до нових сильних обстрілів

Президент України Володимир Зеленський зробив важливу заяву про ракетні удари РФ. Він наголосив, що Україна готується до ударів країни-агресорки Росії по енергетичній інфраструктурі. Але цього року ми будемо бити у відповідь, а не лише захищатися.

У ЗСУ зазначали, що РФ готує нові удари по Україні, і назвали ознаки прийдешніх атак. Російські окупанти готуються до масованих ударів по об'єктах критичної інфраструктури України.

Генерал-майор запасу, колишній заступник голови СБУ, експерт із питань національної безпеки Віктор Ягун припустив, що восени і взимку РФ битиме по лікарнях та навчальних закладах. Також вони традиційно можуть завдавати ударів по інфраструктурі, яка забезпечує цивільне заселення, зокрема, по об’єктах енерго- та водопостачання.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.