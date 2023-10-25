РФ використовує нові дрони: експерт сказав, для чого ворог використовує "газонокосарки"

Російські окупанти хочуть послабити українську систему ППО.

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Експерт розповів, для чого РФ використовує нові дрони-"газонокосарки" / Колаж: Главред, фото: Facebook, Telegram

РФ почала застосовувати нові дрони, які в народі почали називати "газонокосарками". Про це в інтерв'ю Главреду розповів військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

Він переконаний, що росіяни можуть використовувати ці безпілотники, щоб послабити українську систему ППО.

"Безумовно, їх можуть використовувати для розрядження наших систем ППО або для їх перевантаження", - сказав Коваленко.

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Водночас він уточнив, що в України є власні дрони, але вони відрізняються від тих, які застосовує РФ. Українським військовим не потрібні безпілотники, які буде чутно за 2-3 кілометри.

"У нас є різні можливості – все залежить від того, які поставлені бойові завдання. Зробити дрон "з палиць" – це найпростіше. А нам не потрібен примітивний дрон, який можна фіксувати візуально, за допомогою РЛС і почути його за 2-3 кілометри – нам потрібен тихий, непомітний, майже стелс-дрон, який зможе нести досить потужну вибухівку. Тобто не "газонокосарка", а щось більш ефективне для виконання бойових завдань", - пояснив Коваленко.

Хто такий Олександр Коваленко Коваленко Олександр народився 15 грудня 1981 року в Одесі. Закінчив Одеську Академію зв'язку ім. Попова. З 2014 року бере активну участь у протидії агресії Росії проти України. Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір". Провідний експерт Українського Центру дослідження проблем безпеки. Український політичний і економічний блогер під ніком "Злий одесит".

РФ атакує Україну "газонокосарками"

У ніч на 22 жовтня російські окупанти атакували Україну новими безпілотниками. У народі їх прозвали "газонокосарками" через характерний звук мотора.

У ЗСУ пояснили, в чому хитрість окупантів і нових дронів. Там зазначили, що "гаражні" безпілотники не можуть замінити навіть "шахеди". У цих дронів є своє завдання - залякувати і виснажувати ППО.

Олександр Коваленко пояснив, чим "газонокосарки" відрізняються від "шахедів" і в чому їх небезпека. У нових дронах використовують двигуни іншого типу, з гучністю і звуковими вібраціями іншого порядку. Він також додав, що ті запчастини, які росіяни отримували контрабандою, замінювали запчастинами власного виробництва, як на прикладі мікросхеми "Комета" та інших.

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