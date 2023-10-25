Легші за Shahed, їх важче збити: РФ атакує Украну новими дронами Italmas - ISW

Окупанти намагаються розширити і диверсифікувати свій арсенал безпілотників, ракет і керованих бомб напередодні осінньо-зимового сезону.

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РФ буде використовувати безпілотники Italmas в тандемі з Shahed / Колаж: Главред, фото: defence-ua.com, ua.depositphotos.com

Під час ударів по українській інфраструктурі країна-агресор Росія все більше доповнює використання безпілотників Shahed-131/136 більш дешевими і легкими варіантами дронів вітчизняного виробництва. Йдеться про БПЛА Italmas. Про це йдеться у свіжому звіті аналітиків Інституту вивчення війни.

23 жовтня російські ЗМІ припустили, що російські війська під час атаки безпілотників на Київську область вперше в Україні застосували нові безпілотники великої дальності Italmas.

Дрон-камікадзе Italmas складніше виявити, ніж Shahed / Фото: defence-ua.com

Дрони Italmas легші за Shahed, їх важче виявити і збити. Крім того, Italmas дешевші за "шахеди", а це означає, що їх можна більше виробляти і використовувати, але вони несуть на собі меншу вагу.

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"Вони легше "Герані" ("Шахед" - ред.), працюють на газі та видають зовсім інший звук, через який їх складніше розпізнати і збити", - йдеться у повідомленні.

Кодове найменування БПЛА на виробництві - "Виріб 54".

Російські джерела пишуть, що російські окупаційні війська будуть використовувати безпілотники Italmas в тандемі з Shahed.

Раніше ISW оцінював, що Росія, ймовірно, намагається розширити і диверсифікувати свій арсенал безпілотників, ракет і керованих бомб для ударів по критично важливій українській інфраструктурі напередодні осінньо-зимового сезону. Збільшення використання безпілотників Italmas, ймовірно, є частиною цих зусиль щодо диверсифікації.

Як повідомляв Главред, у ЗСУ повідомили, що РФ атакує Україну новими безпілотниками. У ніч на 22 жовтня російські окупанти завдали нового удару по Україні, застосувавши зокрема і нові безпілотники, так звані "газонокосарки".

У ЗСУ пояснили, в чому хитрість окупантів і нових дронів. Ці "гаражні" БПЛА не здатні замінити дрони-камікадзе "Shahed", але все ж таки у "газонокосарок" є своє завдання - залякати і виснажити ППО.

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