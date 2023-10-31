Дрон вгатив по нафтопереробному заводу в РФ: НПЗ був серйозно пошкоджений

Безпілотник пошкодив нафтопереробний завод у Краснодарському краї Росії.

https://glavred.net/world/dron-udaril-po-neftepererabatyvayushchemu-zavodu-v-rf-npz-byl-serezno-povrezhden-10512853.html Посилання скопійоване

Дрон вгатив по нафтопереробному заводу в РФ/ колаж: Главред, фото: скрін, УНІАН

Внаслідок атаки безпілотника на нафтопереробний завод у Краснодарському краї в країні-агресорці Росії об’єкт зазнав пошкоджень.

Атака сталася в ніч на 29 жовтня. Тепер "спливли" подробиці про те, до яких наслідків це призвело. Як повідомляє російський Telegram-канал ASTRA, було пошкоджено повітропровід і захист встановлення спільної переробки газу та газоконденсату (СПГК).

"Як з'ясувала ASTRA, Афіпський НПЗ уночі 29 жовтня атакував безпілотник літакового типу. Внаслідок падіння БПЛА пошкодження отримали повітропровід і захист встановлення спільної переробки газу та газоконденсату", – йдеться у повідомленні. відео дня

Зазначається, що виникла пожежа, яку загасили приблизно через годину після виникнення.

Коли сталася атака, на заводі перебували 60 співробітників, ніхто не постраждав.

Атака дрона на НПЗ у Краснодарському краї

Раніше повідомлялося, що у ніч на 29 жовтня у Краснодарському краї РФ дрон атакував нафтопереробний завод. Безпілотник впав на території заводу приблизно о 03:24. Після вибуху спалахнула пожежа.

Вибухи в окупованому Криму

під удар потрапив ракетно-зенітний полк ППО, 17 окупантів поранено. Близько третьої години ночі була здійснена ракетна атака по базі російських окупантів поруч з населеним пунктом Оленівка на заході окупованого півострова.

Пізніше з’явилися нові деталі удару АТАСМS по цілях в Криму. ЗМІ повідомили про нові подробиці нічного удару по Криму. Ціллю були пускові установки і техніка ракетно-зенітного полку ППО МО РФ на півострові.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.