Дрон вгатив по нафтопереробному заводу в РФ: НПЗ був серйозно пошкоджений

Внаслідок атаки безпілотника на нафтопереробний завод у Краснодарському краї в країні-агресорці Росії об’єкт зазнав пошкоджень.
Атака сталася в ніч на 29 жовтня. Тепер "спливли" подробиці про те, до яких наслідків це призвело. Як повідомляє російський Telegram-канал ASTRA, було пошкоджено повітропровід і захист встановлення спільної переробки газу та газоконденсату (СПГК).
"Як з'ясувала ASTRA, Афіпський НПЗ уночі 29 жовтня атакував безпілотник літакового типу. Внаслідок падіння БПЛА пошкодження отримали повітропровід і захист встановлення спільної переробки газу та газоконденсату", – йдеться у повідомленні.відео дня
Зазначається, що виникла пожежа, яку загасили приблизно через годину після виникнення.
Коли сталася атака, на заводі перебували 60 співробітників, ніхто не постраждав.
Атака дрона на НПЗ у Краснодарському краї
Раніше повідомлялося, що у ніч на 29 жовтня у Краснодарському краї РФ дрон атакував нафтопереробний завод. Безпілотник впав на території заводу приблизно о 03:24. Після вибуху спалахнула пожежа.
Вибухи в окупованому Криму
під удар потрапив ракетно-зенітний полк ППО, 17 окупантів поранено. Близько третьої години ночі була здійснена ракетна атака по базі російських окупантів поруч з населеним пунктом Оленівка на заході окупованого півострова.
Пізніше з’явилися нові деталі удару АТАСМS по цілях в Криму. ЗМІ повідомили про нові подробиці нічного удару по Криму. Ціллю були пускові установки і техніка ракетно-зенітного полку ППО МО РФ на півострові.
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