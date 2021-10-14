Ціни на яблука проломили трирічне "дно": що відбувається / УНІАН

В Україні до середини жовтня ціни на яблука опустилися до трирічного мінімуму − рівня 2018 року. Про це повідомляє портал EastFruit.

Аналітики кажуть, що садівники продають за мінімальні ціни (до 5 грн/кг) на всі сорти яблук − на третину дешевше, ніж на початку місяця. При цьому попит на них навіть після зниження відпускних цін як і раніше відсутній.

Крім того, навіть через відсутність попиту виробники вже замислюються, куди продавати яблука на початку зими.

Роздрібні мережі і оптові компанії звели до мінімуму закупівлю яблук у місцевих фермерів, спираючись на низький попит в роздробі. Однак, переробні підприємства, які могли б викупити надлишки врожаю, готові взяти яблука не дорожче 1,80-2,40 грн/кг.

Фермери розповідають, що такі ціни навіть не покриють витрати на виробництво. А самі представники заводів розводять руками, адже ситуація з попитом на яблучний концентрат у світі з кожним роком тільки ускладнюється.

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Нагадаємо, раніше кандидат медичних наук і відомий дієтолог Римма Мойсенко заявила про те, що для того, щоб не перевантажувати травлення, говорить Мойсенко, яблука краще їсти у першій половині дня - в крайньому випадку не пізніше полудня.

Денна норма в кінці літа-початку осені, коли в продаж надходять яблука нового врожаю, – до 300 грамів.



