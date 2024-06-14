В Україні почалася "ключова стадія" війни: у Пентагоні здивували заявою

Ллойд Остін акцентує увагу на необхідності терміново збільшити постачання зброї в Україну.

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В Україні почалася ключова стадія війни / Колаж: Главред, фото: 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха, скріншот із відео

В Україні почалася "ключова стадія" війни. Про це заявив глава Пентагону США Ллойд Остін під час брифінгу.

Він акцентував на тому, що необхідно збільшити постачання озброєння Україні.

"Нам необхідно робити більше на цьому напрямку. Настала ключова стадія (у війні - ред.), і Україні необхідно поповнити свої запаси озброєнь", - сказав Ллойд Остін. відео дня

Міністр також відреагував на "мирні" умови Путіна. Він заявив, що диктатор не має права ставити Києву умови про мир.

"Це якраз та поведінка, яку ми не хочемо бачити. Ми не хочемо бачити, як лідер якоїсь країни вирішує, що він хоче пересунути кордони і анексувати територію свого сусіда", - сказав Остін.

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Раніше Володимир Зеленський назвав план України щодо переговорів із Росією. Партнери не підштовхують Україну до діалогу з агресором Росією, але така атмосфера присутня - потрібно бути стійкими та сильними, сказав Володимир Зеленський.

Нагадаємо, раніше Китай і Бразилія запропонували організувати так звану мирну конференцію, яку визнали б як Україна, так і країна-агресор Російська Федерація. Сторони "погодили" документ, у якому 6 пунктів "врегулювання української кризи".

Як відомо, перший Саміт миру заплановано на 15-16 червня, він має відбутися в місті Люцерн, Швейцарія. Мета України - провести діалог щодо встановлення справедливого миру, що базується на Статуті Організації об'єднаних націй. Планується обговорення української формули мирного завершення війни Києва та Москви.

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