В Україні почалася "ключова стадія" війни: у Пентагоні здивували заявою

В Україні почалася "ключова стадія" війни. Про це заявив глава Пентагону США Ллойд Остін під час брифінгу.
Він акцентував на тому, що необхідно збільшити постачання озброєння Україні.
"Нам необхідно робити більше на цьому напрямку. Настала ключова стадія (у війні - ред.), і Україні необхідно поповнити свої запаси озброєнь", - сказав Ллойд Остін.відео дня
Міністр також відреагував на "мирні" умови Путіна. Він заявив, що диктатор не має права ставити Києву умови про мир.
"Це якраз та поведінка, яку ми не хочемо бачити. Ми не хочемо бачити, як лідер якоїсь країни вирішує, що він хоче пересунути кордони і анексувати територію свого сусіда", - сказав Остін.
Мирні переговори з РФ - останні новини за темою
Раніше Володимир Зеленський назвав план України щодо переговорів із Росією. Партнери не підштовхують Україну до діалогу з агресором Росією, але така атмосфера присутня - потрібно бути стійкими та сильними, сказав Володимир Зеленський.
Нагадаємо, раніше Китай і Бразилія запропонували організувати так звану мирну конференцію, яку визнали б як Україна, так і країна-агресор Російська Федерація. Сторони "погодили" документ, у якому 6 пунктів "врегулювання української кризи".
Як відомо, перший Саміт миру заплановано на 15-16 червня, він має відбутися в місті Люцерн, Швейцарія. Мета України - провести діалог щодо встановлення справедливого миру, що базується на Статуті Організації об'єднаних націй. Планується обговорення української формули мирного завершення війни Києва та Москви.
Мирні переговори України та Росії
Понад 70% українців підтримують завершення війни з Росією дипломатичним шляхом. Проте йдеться про процес діалогу, а не поступки. Про це свідчить дослідження Київського міжнародного інституту соціології.
Президент України Володимир Зеленський заявив про те, що поки що не бачить імовірності переговорів із диктатором РФ Володимиром Путіним.
Зеленський також вважає, що Україна не може вести переговори з Путіним, оскільки Росія може використати будь-яку паузу в бойових діях для зміцнення своєї окупаційної армії. Після цього РФ може знову наступати на Україну для її окупації, але вже уникаючи помилок, які робила раніше.
Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Україні потрібне справедливе завершення війни. Київ не цікавить аналог Мінського формату, де Москва могла б ультимативно висувати свої "вимоги". За його словами, російським представникам не місце на Саміті миру доти, доки не вироблено принципів реалізації формули Зеленського та примусу РФ до її виконання.
Російський диктатор Володимир Путін заявив, що країна-агресор РФ нібито готова до мирного вирішення війни в Україні. При цьому Путін висуває умови. Господар Кремля хоче гарантій для Москви і зберегти захоплені території.
Інші новини:
- "РФ, а не Україна, повинна вивести війська": у НАТО рознесли пропозицію Путіна
- Зеленський порівняв Путіна з Гітлером і жорстко розніс "мирну пропозицію" РФ
- Армія РФ потрапила в "котел": в окупантів паніка через оточення у Вовчанську
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред