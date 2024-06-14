Армія РФ потрапила в "котел": в окупантів паніка через оточення у Вовчанську

Підрозділи окупаційних військ РФ потрапили у безвихідне становище на Харківщині. ЗСУ вдалося затиснути їх, про що вже трублять навіть російські воєнкори.

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ЗСУ вдалося загнати ворога в оточення, в росіян піна з рота / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, flickr

14 червня у мережі росіян накрила паніка через успішні дії ЗСУ у Вовчанську, що під Харковом. Російське угруповання опинилося в оточенні, про що напередодні писав інформаційний ресурс DeepState. На сполох почав бити російський воєнкор Анатолій Радов у Telegram.

Він підтвердив інформацію про те, що сили країни-агресора опинилися у "котлі" на північному сході Вовчанська. Там ЗСУ вдалося відрізати частину підрозділів ЗС РФ від основних сил. Площа котла оцінюється в близько 0,05 кв. км.

"DS замалювали у Вовчанську так, як у принципі, мені писали з місць. Наші хлопці на вчорашній день були відрізані в Агрегатному заводі", - повідомив Радов. відео дня

Російський воєнкор також стверджує, що окупаційні сили РФ здійснювали спроби прорватися до оточених підрозділів. Проте завдяки зусиллям ЗСУ "успіхом вони не увінчалися". Таким чином ситуація для ворога на цьому напрямку залишається надскладною.

Що таке DeepState? DeepStateMap.Live — інтерактивна онлайн мапа бойових дій в Україні, яка дає можливість стежити за змінами лінії фронту та перебігом воєнних дій російсько-української війни, пише Вікіпедія.

Ситуація на Харківщині в контексі російського наступу

Нещодавно повідомили, що російська окупаційна армія все ще зберігає перевагу у живій силі та артилерії на Харківському напрямку, однак це не дає їй можливості просуватися вперед. Навпаки - зараз українські військові поступово відвойовують втрачені території.

Раніше посадовець НАТО на правах анонімності розкрив подобові втрати російських окупаційних військ в ході наступу на Харківщині в травні 2024 року. Армія РФ втрачала 1000 військовослужбовців загиблими щоденно.

Нагадаємо, російське військове командування перекидає максимальну кількість резервів та ресурсів на Харківський напрямок, щоб зупинити відступ власних військ.

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