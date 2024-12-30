В Україні може збільшитися кількість годин без світла: експерт пояснив ситуацію

Тривалість вимкнення світла залежатиме від погоди та можливих нових атак РФ.

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Годин без світла може стати більше / Колаж: Главред, фото: pexels

Російські окупанти час від часу атакують об'єкти енергосистеми, через що українська енергетика перебуває у складній ситуації. Наразі енергетикам вдалося стабілізувати роботу та мінімізувати відключення світла. Водночас, уже в січні можуть повернутися тривалі графіки відключення електроенергії. Про це заявив директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко, повідомляє 24 канал.

"Ситуація буде важкою, але не думаю, що критичною. Росія не досягне своїх цілей. Українська енергетична система збереже свою цілісність. Хоча, найімовірніше, у січні в нас відновляться графіки відключень. Їхня тривалість може бути чималою", - каже Омельченко.

Водночас варто розуміти, що обсяги відключень залежатимуть від погодних умов і можливих нових атак. Усе залежатиме від погодних умов і можливих нових атак.

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Ракетний удар по Україні - що відомо

Як писав Главред, у ніч на 25 грудня російські окупанти підняли в небо стратегічні бомбардувальники Ту-95МС. О 5:25 були зафіксовані пуски крилатих ракет типу "Калібр" із Чорного моря. По всій території України оголосили масштабну повітряну тривогу.

Керівник Центру протидії дезінформації РНБО України Андрій Коваленко заявив, що російські окупанти завдали ударів по українських містах, намагаючись залишити населення без електрики, газу, опалення та води.

Згодом Володимир Зеленський заявив, що Росія випустила по Україні понад 70 ракет і 100 дронів. Понад 50 ракет і значну частину безпілотників вдалося збити.

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Хто такий Володимир Омельченко Володимир Омельченко - директор енергетичних програм Центру Разумкова. Автор понад 50 наукових і публіцистичних праць. Брав участь у розробці та здійсненні міжнародних енергетичних проєктів і наукових дослідженнях міжнародної енергетичної політики. У 1992-1996 р. працював на різних посадах у галузі машинобудування; 1997-1998 - головний спеціаліст відділу нафтової, газової та нафтопереробної промисловості Міністерства економіки України; 1998-2003 - НАК "Нафтогаз України", очолював напрямок транспорту нафти; 2004-2007 - головний консультант Національного інституту проблем міжнародної безпеки РНБО України; З лютого 2007 р. - експерт Центру Разумкова, з 2013 року - директор енергетичних програм.

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