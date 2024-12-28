Екстрені відключення світла в Україні повертаються у трьох областях - ДТЕК

Українців закликають економити світло через аварійні відключення.

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В Україні ввели екстрені відключення світла / Коллаж: Главред, фото: pexels

Коротко:

"Укренерго" запровадило аварійні відключення у кількох регіонах

Які області постраждали сьогодні

28 грудня у кількох областях України ввели екстрені відключення електроенергії, і жителів закликають економити світло.

Про запровадження екстрених відключень світла повідомляється на регіональному сайті ДТЕК у Дніпропетровській області та Telegram-каналах Сумиобленерго та Полтаваобленерго.

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"За наказом НЕК Укренерго введені екстренівідключення електроенергії", - повідомили в ДТЕК.

У Дніпропетровській області графіки відключень поки не застосовуються.

"Будь ласка, економте електроенергію, якщо вона у вас наразі є, щоб допомогти стабілізувати систему. Дякуємо за ваше розуміння!", - додали енергетики.

Натомість у Сумській області за вказівкою НЕК "Укренерго" з 15:00 до 18:00 діють аварійні графіки, знеструмлені 1 та 2 черги.

Черги відключень / Инфографика: Главред

"Полтаваобленерго" повідомила, що на Полтавщині протягом дня також запроваджуватимуть екстрені відключення електрики.

"Увага! Отримана команда від НЕК "Укренерго" про те, що ГПВ на сьогодні скасовано та отримано розпорядження на введення ГАВ з 15:00 до 18:00 в об'ємі 2 черг", - пояснили в компанії.

Відключення світла в Україні - що відомо

Нещодавно Главред розповів про графіки вимкнень електроенергії на 28 грудня. Вони діятимуть з 15:00 до 17:00.

Напередодні, 27 грудня у низці областей України почали скасовувати графіки відключення електроенергії. Розповідалось, які області ввійшли в список.

Також в Укренерго попередили українців розказали, скільки триватимуть відключення світла. Через атаку РФ вимушено були запроваджені заходи обмеження споживання.

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Що відомо про ДТЕК? ДТЕК (раніше — Донбасская топливно-энергетическая компания; укр. Донбаська паливно-енергетична компанія) — найбільший приватний інвестор енергетичної галузі України. Компанія виробляє електроенергію на сонячних, вітрових та теплових електростанціях, видобуває вугілля та природний газ, здійснює трейдинг енергопродуктів, розподіляє електроенергію та має мережу зарядних станцій, пише Вікіпедія.

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