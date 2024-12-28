Зеленські здійснили рідкісний вихід у світ

Уперше за довгий час президентське подружжя Зеленських - Олена і Володимир вийшли у світ.
Вони відвідали багатодітну прийомну сім'ю, яка через загарбницьку війну втратила свій дім біля Каховки на Херсонщині, щоб особисто передати ключі від їхнього нового будинку.
Як сказано в телеграм-каналі першої леді Олени Зеленської, люди, які за всієї складності воєнного часу знаходять сили і можливості створювати великі прийомні сім'ї, дарують віру всій країні в людяність і добро.
Олена Зеленська передала ключі від нового будинку родині:
"Напередодні ми зустрілися саме з такою сім'єю, яка втратила свою домівку, бо довелося евакуюватися з-під Каховки у 2022 році. Прийшли до них, щоб передати ключі від нової оселі, яку збудував Фонд у межах уже другої хвилі проєкту "Адреса дитинства", - написала Олена Зеленська.
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Раніше Главред писав про те, що нещодавно Зеленська відвідала підсумкову цьогорічну Міжвідомчу координаційну раду з впровадження Всеукраїнської програми ментального здоров'я і продемонструвала особливу брошку з символічним підтекстом.
А також, під час ділового візиту до Франції Олена Зеленська показала особливий образ у стилі "паризького шику".
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