В Україні вводять графіки аварійних відключень: які області залишаться без світла

Аварійні графіки вимкнення світла ввели одразу у трьох областях.

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Графіки вимкнення світла 29 грудня / Колаж: Главред, фото: pixabay

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В Україні почали вводити ГАВ

У яких областях ввели графіки аварійних вимкнень світла

В Україні почали вводити графіки аварійних вимкнень електроенергії. Спершу аварійні графіки ввели у Сумській області. Про це повідомляє Сумиобленерго.

Світло вимкнули одразу для трьох черг за графіками аварійних вимкнень електроенергії.

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"Шановні споживачі електроенергії! За вказівкою НЕК "Укренерго", на території Сумщини з 17:00 введено графіки аварійних відключень для 1,2,3 черг. Графіки погодинних відключень не застосовуються. Черга за графіками аварійних відключень не співпадає з чергою при погодинних", - йдеться у повідомленні.

Згодом стало відомо про те, що аварійні графіки вимкнення світла також ввели у Дніпропетровській та Полтавській областях.

Відключення світла в Україні - що відомо

Нещодавно Главред розповів про графіки вимкнень електроенергії на 28 грудня. Вони діятимуть з 15:00 до 17:00.

Напередодні, 27 грудня у низці областей України почали скасовувати графіки відключення електроенергії. Розповідалось, які області ввійшли в список.

Також в Укренерго попередили українців розказали, скільки триватимуть відключення світла. Через атаку РФ вимушено були запроваджені заходи обмеження споживання.

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