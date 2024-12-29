В Україні вводять графіки аварійних відключень: які області залишаться без світла

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- У яких областях ввели графіки аварійних вимкнень світла
В Україні почали вводити графіки аварійних вимкнень електроенергії. Спершу аварійні графіки ввели у Сумській області. Про це повідомляє Сумиобленерго.
Світло вимкнули одразу для трьох черг за графіками аварійних вимкнень електроенергії.
"Шановні споживачі електроенергії! За вказівкою НЕК "Укренерго", на території Сумщини з 17:00 введено графіки аварійних відключень для 1,2,3 черг. Графіки погодинних відключень не застосовуються. Черга за графіками аварійних відключень не співпадає з чергою при погодинних", - йдеться у повідомленні.
Згодом стало відомо про те, що аварійні графіки вимкнення світла також ввели у Дніпропетровській та Полтавській областях.
Відключення світла в Україні - що відомо
Нещодавно Главред розповів про графіки вимкнень електроенергії на 28 грудня. Вони діятимуть з 15:00 до 17:00.
Напередодні, 27 грудня у низці областей України почали скасовувати графіки відключення електроенергії. Розповідалось, які області ввійшли в список.
Також в Укренерго попередили українців розказали, скільки триватимуть відключення світла. Через атаку РФ вимушено були запроваджені заходи обмеження споживання.
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