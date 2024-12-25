РФ випустила понад 70 ракет та 100 дронів: Зеленський відреагував на атаку окупантів

Відомо, що ціллю ворога була енергетична інфраструктура України.

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Зеленский прокоментував атаку РФ / Колаж: Главред, фото: скріншот Facebook, ДСНС

Ключові тези:

Росія атакувала Україну ракетами та дронами

Ціллю росіян була українська енергетика

Внаслідок ракетної атаки РФ є влучання

У середу, 25 грудня, Росія випустила по Україні понад 70 ракет та 100 дронів. Понад 50 ракет і значну частину безпілотників вдалося збити. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

Очільник держави наголосив, що ціллю росіян була українська енергетика.

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"Сьогодні Путін свідомо обрав Різдво для атаки. Що може бути більш нелюдським? Понад 70 ракет, серед яких балістичні, і більш ніж сотня ударних дронів. Цілі – наша енергетика. Вони продовжують боротися за блекаут в Україні.", - заявив він.

Зеленський зазначив, що є влучання, у кількох регіонах відключення світла. Енергетики працюють, щоб якомога швидше відновити подачу світла.

"Дякую кожному, хто зараз працює для країни, хто на бойовому чергуванні, хто захищає наше небо. Відновимо максимум. Російське зло не зламає Україну та не спотворить Різдво", - наголосив президент України.

Бомбардувальники РФ / Інфографіка: Главред

Ракетний удар по Україні - останні новини

Як писав Главред, у ніч на 25 грудня російські окупанти підняли в небо стратегічні бомбардувальники Ту-95МС. О 5:25 було зафіксовано пуски крилатих ракет типу "Калібр" із Чорного моря. По всій території України оголосили масштабну повітряну тривогу.

Керівник Центру протидії дезінформації РНБО України Андрій Коваленко заявив, що російські окупанти завдали ударів по українських містах, намагаючись залишити населення без електрики, газу, опалення та води.

Крім того, у середу, 25 грудня Польща підняла в повітря військову авіацію через масовану російську атаку по Україні.

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