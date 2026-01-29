В Україні можуть тимчасово зупинити навчання: у МОН надали нові рекомендації

МОН рекомендує вишам не поспішати з поверненням до аудиторій.

Канікули та дистанційне навчання можуть продовжити / Колаж: Главред, фото: facebook.com/kyiv.university, ua.depositphotos.com

Головне:

Університетам рекомендують продовжити канікули або перейти на дистанційне навчання до 8 лютого

Остаточне рішення щодо формату навчання ухвалює кожен заклад самостійно

Міністерство освіти і науки України рекомендує закладам вищої освіти продовжити канікули або залишити навчання в онлайн-форматі до 8 лютого. Про це повідомив заступник міністра Микола Трофименко.

За його словами, відповідний лист вже направили ректорам університетів. Попри рекомендацію міністерства, остаточний вибір формату навчання залишається за керівництвом кожного конкретного закладу.

"Остаточне рішення щодо формату навчання ухвалює сам заклад вищої освіти в межах повноважень, передбачених автономним статусом, з урахуванням безпекової та енергетичної ситуації на місці", - зазначив Трофименко.

Окрім освітнього процесу, університети по всій країні створюють центри допомоги для студентів, працівників та місцевих жителів, а у Києві студентські організації допомагають людям похилого віку та маломобільним громадянам. МОН координує ці дії з Міністерством соцполітики та міжнародними партнерами, забезпечуючи безпеку волонтерів.

Як повідомляв Главред, через складну ситуацію в енергетиці та найважчу за 20 років зиму уряд України ухвалив низку екстрених заходів. Прем’єр-міністр Юлія Свириденко повідомила, що заклади освіти можуть перейти на дистанційне навчання або продовжити зимові канікули до 1 лютого 2026 року, залежно від безпеки в регіонах.

Також у Тернополі школи відновили очне навчання з 12 січня після зимових канікул. Рішення ухвалили після консультацій із батьками та керівниками шкіл

Крім цього, в Україні з 1 січня 2026 року зарплати педагогів зросли на 30%. Підвищення торкнулося шкільних, дошкільних, позашкільних та професійних освітян.

