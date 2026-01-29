Рус
В Україні можуть тимчасово зупинити навчання: у МОН надали нові рекомендації

Руслана Заклінська
29 січня 2026, 14:12
МОН рекомендує вишам не поспішати з поверненням до аудиторій.
Канікули та дистанційне навчання можуть продовжити / Колаж: Главред, фото: facebook.com/kyiv.university, ua.depositphotos.com

Головне:

  • Університетам рекомендують продовжити канікули або перейти на дистанційне навчання до 8 лютого
  • Остаточне рішення щодо формату навчання ухвалює кожен заклад самостійно

Міністерство освіти і науки України рекомендує закладам вищої освіти продовжити канікули або залишити навчання в онлайн-форматі до 8 лютого. Про це повідомив заступник міністра Микола Трофименко.

За його словами, відповідний лист вже направили ректорам університетів. Попри рекомендацію міністерства, остаточний вибір формату навчання залишається за керівництвом кожного конкретного закладу.

"Остаточне рішення щодо формату навчання ухвалює сам заклад вищої освіти в межах повноважень, передбачених автономним статусом, з урахуванням безпекової та енергетичної ситуації на місці", - зазначив Трофименко.

Окрім освітнього процесу, університети по всій країні створюють центри допомоги для студентів, працівників та місцевих жителів, а у Києві студентські організації допомагають людям похилого віку та маломобільним громадянам. МОН координує ці дії з Міністерством соцполітики та міжнародними партнерами, забезпечуючи безпеку волонтерів.

Чи зростуть відключення в Україні - думка експерта

Експерт з енергетики Геннадій Рябцев попередив, що без додаткової генерації тривалість відключень електроенергії в Україні зростатиме. Їх масштаб і швидкість залежать від ефективності захисту енергосистеми.

Якщо у ЗСУ достатньо протиракетних засобів та дронів для перехоплення атак, відключення електроенергії збільшуватимуться поступово і будуть більш прогнозованими. У разі нестачі засобів протидії, як це було, наприклад, 9 січня, темпи знеструмлень значно зростають, бо ворог нищитиме об’єкти критичної інфраструктури.

Як повідомляв Главред, через складну ситуацію в енергетиці та найважчу за 20 років зиму уряд України ухвалив низку екстрених заходів. Прем’єр-міністр Юлія Свириденко повідомила, що заклади освіти можуть перейти на дистанційне навчання або продовжити зимові канікули до 1 лютого 2026 року, залежно від безпеки в регіонах.

Також у Тернополі школи відновили очне навчання з 12 січня після зимових канікул. Рішення ухвалили після консультацій із батьками та керівниками шкіл

Крім цього, в Україні з 1 січня 2026 року зарплати педагогів зросли на 30%. Підвищення торкнулося шкільних, дошкільних, позашкільних та професійних освітян.

Про джерело: Міністерство освіти і науки України

Міністерство освіти і науки України є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сферах освіти і науки, наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності, трансферу (передачі) технологій, а також забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері здійснення державного нагляду (контролю) за діяльністю закладів освіти, підприємств, установ та організацій, які надають послуги у сфері освіти або провадять іншу діяльність, пов'язану з наданням таких послуг, незалежно від їх підпорядкування і форми власності, повідомляє Вікіпедія.

