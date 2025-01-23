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Мобілізація студентів та викладачів під час канікул: в МОН зробили заяву

Юрій Берендій
23 січня 2025, 16:56оновлено 23 січня, 18:00
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В МОН відреагували на інформацію про скасування відстрочок від мобілізації для студентів, викладачів та науковців в період канікул.
Мобілізація студентів та викладачів під час канікул: в МОН зробили заяву
Чи будуть скасовувати відстрочки від мобілізації на період канікул / Колаж Главред, фото: УНІАН

Про що сказав Оксен Лісовий:

  • В Україні не проводяться обговорення щодо мобілізації студентів, викладачів та науковців
  • Всі суперечності в підзаконних актах будуть врегульовані

Міністр освіти і науки України Оксен Лісовий 23 січня запевнив, що влада не планує мобілізувати студентів, науковців і вчителів. Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

За словами Лісового, мобілізація студентів, аспірантів, наукових, науково-педагогічних і педагогічних працівників, які мають право на відстрочку згідно із законом "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", не передбачена. На урядовому рівні з цього приводу жодних обговорень чи дискусій не проводиться.

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"Будь-які суперечності, які можуть виникати в підзаконних актах чи інших документах, ініційованих ЦОВВ стосовно цього питання будуть врегульовуватися відповідно до чинного закону про мобілізацію", - зазначив він.

Позиція Міноборони

Міноборони роз'яснило оновлені правила надання відстрочки для студентів і викладачів.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України №1558 від 31 грудня 2024 року, внесено зміни до Порядку, які чітко регулюють надання відстрочки здобувачам освіти та педагогічним працівникам.

Зокрема, студенти зможуть отримувати відстрочку на період семестру, але не більше ніж на шість місяців (з вересня по лютий і з березня по серпень). Для науково-педагогічних працівників із науковим ступенем і педагогів різних освітніх закладів відстрочка надається до кінця навчального року за умови постійного працевлаштування, тривалістю до 12 місяців на рік.

"Принципова новація полягає в тому, що тепер здобувачам освіти не потрібно кожних три місяці підтверджувати статус у територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП). Раніше саме такою була вимога законодавства під час дії правового режиму воєнного стану та загальної мобілізації", - наголосили в Міноборони.

Інформація про студентів зберігається в Єдиній державній електронній базі освіти (ЄДЕБО). Якщо в реєстрі зазначено, що громадянин здобуває освіту, він має гарантоване право на відстрочку.

У Міноборони повідомили, що студенти можуть оформити відстрочку через застосунок "Резерв+". Завдяки постійному обміну даними між ЄДЕБО та реєстрами Міноборони, продовження відстрочки здійснюється онлайн, що звільняє здобувачів освіти від необхідності звертатися до ТЦК та СП кожні шість місяців (раніше кожні три місяці).

Щодо викладачів, умови отримання відстрочки залишаються незмінними. Вони повинні працювати на ставку не менше 0.75, що підтверджується навчальними планами на рік (з 1 вересня до 31 серпня, включно з канікулами та відпусткою), якщо інше не передбачено правилами навчального закладу.

Міноборони працює над інтеграцією реєстрів з МОН для автоматичного обміну інформацією, що спростить процес надання відстрочок науковим, науково-педагогічним і педагогічним працівникам, скоротивши бюрократичну тяганину.

"Принципово важливо: канікули та закінчення навчального року не є підставою для втрати права на відстрочку. Зміни до постанови спрямовані на спрощення процедури та зниження навантаження на працівників ТЦК та СП, які раніше мусили обробляти величезну кількість документів кожні три місяці", - резюмували в Міноборони.

Що цьому передувало

23 січня член комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій Роман Грищук, представник фракції "Слуга народу", заявив про суперечність між Постановою Кабінету Міністрів, яка регулює порядок відстрочки від призову на військову службу, та законом про мобілізацію.

"16 січня набула чинності постанова КМУ про порядок відстрочки від призову на військову службу. І два абзаци викликають занепокоєння і в освітян, і в мене особисто. Вони суперечать закону про мобілізацію та мобілізаційну підготовку і можуть викликати дуже неоднозначне трактування", - написав Грищук усвоєму Facebook.

За його словами, постанова передбачає, що студентам та аспірантам надається відстрочка на один семестр, але не більше шести місяців, тоді як науковці, науково-педагогічні й педагогічні працівники отримують її до кінця навчального року, або до моменту втрати законних підстав для відстрочки.

"За цією постановою відстрочка надається до кінця навчального року, тобто травень-червень. Що тоді з викладачами в літні місяці? (...) Щодо студентів ті ж самі ризики", - зазначив нардеп.

Мобілізація студентів та викладачів під час канікул: в МОН зробили заяву
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Грищук наголошує, що документ слід терміново узгодити з чинним законодавством. Закон передбачає відстрочку для викладачів на весь період дії трудового договору, а для студентів – на весь період навчання.

"Ситуація, коли студентів і викладачів можна мобілізувати під час канікул, неприйнятна", - наголосив Грищук.

Депутат також повідомив, що вже підготував офіційне звернення до прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля для вирішення цього питання.

Мобілізація в Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Україна не зможе здолати Росію у війні, зосереджуючись лише на збільшенні чисельності армії. Для перемоги необхідна високотехнологічна західна зброя та далекобійні ракети. Про це заявив народний депутат і член оборонного комітету Верховної Ради Федір Веніславський.

Мобілізувати 18-річних студентів після завершення базової військової підготовки у вишах неможливо. Мобілізація в Україні починається з 25 років, а молодь віком 18–25 років може вступити до війська лише на добровільній основі через підписання контракту, повідомили нардеп Олексій Гончаренко та керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко.

Законодавством України передбачено, що студенти, які здобувають першу вищу освіту, не підлягають мобілізації. Право на відстрочку мають ті, хто навчається на бакалавра вперше або здобуває ступінь магістра після бакалавра. Водночас здобуття другої чи третьої вищої освіти або аспірантури більше не дає права на відстрочку.

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Що відомо про Оксена Лісового?

Оксен Васильович Лісовий — український учитель, організатор освіти, доцент. Заслужений працівник освіти України. Лауреат Державної премії України в галузі освіти.
21 березня 2023 року обійняв посаду міністра освіти і науки України.

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