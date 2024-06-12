У Раді з’явився законопроект про "економічне бронювання": як працюватиме

У законі закладено концепцію "економічного бронювання", яка дозволить зберегти для економіки важкозамінних спеціалістів, каже Наталуха.

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Законопроєкт про "економічне бронювання" зареєстровано у Раді / колаж: Главред, фото: УНІАН

В Верховній Раді після пів року обговорень зареєстрували новий законопроєкт щодо "економічного бронювання" військовозобов'язаних (законопроєкт 11331 "Про промислову політику та прогнозованість реального сектору економіки"). Про це повідомив нардеп, голова комітету Ради з питань економічного розвитку Дмитро Наталуха у Facebook.

"У законі ми заклали концепцію "економічного бронювання", яка дозволить зберегти для економіки важкозамінних спеціалістів", – повідомив Наталуха.

Він також розповів, як ця концепція буде працювати:

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Кожен субʼєкт господарювання, який сплачує підвищений військовий збір у 20 000 грн. на місяць за працівника — має можливість його забронювати.

Сплата підвищеного збору відбувається не працівником, а самим бізнесом. Він сам визначає, хто для нього найбільш критичний і підтверджує це відповідними податками.

Бронювання поширюється на кожен субʼєкт господарювання, що нівелює проблему, наприклад, з неможливістю броні для представництв міжнародних компаній чи ФОПів. Останні можуть забронюватися, якщо підтвердять реальне ведення діяльності протягом останнього року.

Відсоткову межу заброньованих та процедуру визначатиме Кабмін. Механіка сплати підвищеного військового збору окреслена у повʼязаному законопроекті №11332 "щодо особливостей сплати воєнного збору за бронювання військовозобов’язаних".

"Ці законопроекти — результати піврічної роботи величезної команди людей, яка невпинно 24/7 проводили консультації, моделювали різні сценарії та вели діалог, як з урядовцями, так і з бізнесом", - каже Дмитро Наталуха.

Він також підкреслив, що незабаром будуть подані два альтернативних законопроекти, що будуть включати:

модель із бронюванням за рівнем зарплати у понад 35 тис. грн.;

також змішану модель — 35 тис грн зарплати для найманого працівника, 20 тис грн військового збору для ФОП.

"Так, це амбітний крок, але саме він здатен забезпечити безперервну та прогнозовану роботу наших підприємств. Роботу, яку вони роблять для перемоги України", - наголосив нардеп.

Мобілізація в Україні Мобілізація в Україні проводиться у зв'язку з російською агресією. Мобілізація у 2014-2015 рр. була частковою, тобто проводилася в окремих місцевостях держави, а також стосувалася певної частини національної економіки, Збройних Сил України, інших військових формувань, Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту, підприємств, установ і організацій. З 2022 року в Україні оголошена і проводиться загальна мобілізація. Всього за період 2014-2015 рр. проведено шість хвиль відкритої часткової мобілізації, пише Вікіпедія.

Мобілізація в Україні - останні новини

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, полковник СБУ Роман Костенко розкрив масштаби призову громадян до лав ЗСУ після ухвалення закону про мобілізацію.

Кабінет міністрів оновив затверджений у січні 2023 року постановою №76 порядок бронювання військовозобов'язаних співробітників, збільшивши максимальний термін такого бронювання з 6 до 12 міс.

Крім того, депутати ВР хочуть внести правки до закону, згідно з яким призовний вік у межах загальної військової мобілізації в Україні знижено з 27 до 25 років.

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