У "Резерв+" став доступний електронний військово-обліковий документ

Мобільний додаток "Резерв+" отримав важливе оновлення - тепер у ньому доступний електронний військово-обліковий документ. Про це заявила заступник міністра оборони з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерина Чорногоренко у Facebook.
"Електронний військово-обліковий документ уже доступний у "Резерв+", - написала вона.
У застосунку також доступний QR-код для зручної перевірки даних ТЦК або поліцією.
"Тепер із собою можна не носити паперовий військовий квиток або загублене приписне свідоцтво", - повідомили розробники.
Хто така Катерина Черногоренко?
Черногоренко Катерина Леонідівна - заступник Міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації.
Навчалася в Національному університеті "Одеська юридична академія" (рік випуску - 2008 рік) та Національному університеті "Києво-Могилянська академія" ( рік випуску - 2022 рік).
В 2022 році, з початком повномасштабної війни, працювала над підсиленням технологічної складової забезпечення Сил безпеки та оборони. В липні 2022 року ініціюювала запуск та очолила проєкт Армія Дронів.
З 2023 року – радник Віце-прем’єр-міністра України з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій — Міністра цифрової трансформації України (на громадських засадах).
27 вересня 2023 року Кабінет Міністрів України призначив Катерину Черногоренко заступником Міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації, йдеться на сайті Міноборони.
Мобілізація в Україні - останні зміни
Нагадаємо, новий закон про мобілізацію набув чинності з 18 травня. Згідно з ним, усі чоловіки призовного віку від 18 до 60 років мають оновити свої дані в ТЦК і СП, ЦНАПах або в електронному кабінеті упродовж 60 днів.
Також Міноборони запустило мобільний додаток "Резерв+", у якому міститиметься QR-код для військовозобов'язаних. З 18 травня до 16 липня чоловіки віком 18-60 років можуть оновити свої дані через цей додаток.
Застосунок "Резерв+" не використовуватиметься для надсилання повісток військовозобов'язаним. На електронну пошту їх також не надсилатимуть.
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