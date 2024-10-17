Хмельницький прокурор-"інвалід" Олійник звільнився: що відомо

Керівник Хмельницької обласної прокуратури Олексій Олійник раптово звільнився з роботи після скандалу про свою "інвалідність". Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.
Зазначається, що Олійник звільнився за власним бажанням, а наказ про звільнення підписаний генпрокурором.
"Проведення службового розслідування щодо факту отримання груп інвалідності прокурорами Хмельницької обласної прокуратури триває. Службове розслідування охоплює перевірку не лише інформації, яка стосується вищезгаданої обласної прокуратури, а й інших органів прокуратури", - йдеться у повідомленні.відео дня
Скандал з головою МСЕК - що відомо
Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Майже всі прокурори Хмельницької області отримали інвалідність другої групи за рішенням скандально відомої голови обласної МСЕК Тетяни Крупи, зазначив журналіст Юрій Бутусов.
4 жовтня правоохоронці викрили керівницю Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи та її сина на незаконному збагаченні. Під час обшуків у них було вилучено близько 6 мільйонів доларів США готівкою в різних валютах.
Окрім того, виявлено, що на рахунках Тетяни Крупи в польському банку Pekao зберігалися майже 600 тисяч доларів, що стало відомо з матеріалів судового реєстру.
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