Хмельницький прокурор-"інвалід" Олійник звільнився: що відомо

Прокурора Олексія Олійника було звільнено за власним бажанням.

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Олексія Олійника звільнили з прокуратури / фото: Хмельницька обласна прокуратура

Керівник Хмельницької обласної прокуратури Олексій Олійник раптово звільнився з роботи після скандалу про свою "інвалідність". Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

Зазначається, що Олійник звільнився за власним бажанням, а наказ про звільнення підписаний генпрокурором.

"Проведення службового розслідування щодо факту отримання груп інвалідності прокурорами Хмельницької обласної прокуратури триває. Службове розслідування охоплює перевірку не лише інформації, яка стосується вищезгаданої обласної прокуратури, а й інших органів прокуратури", - йдеться у повідомленні. відео дня

Скандал з головою МСЕК - що відомо

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Майже всі прокурори Хмельницької області отримали інвалідність другої групи за рішенням скандально відомої голови обласної МСЕК Тетяни Крупи, зазначив журналіст Юрій Бутусов.

4 жовтня правоохоронці викрили керівницю Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи та її сина на незаконному збагаченні. Під час обшуків у них було вилучено близько 6 мільйонів доларів США готівкою в різних валютах.

Окрім того, виявлено, що на рахунках Тетяни Крупи в польському банку Pekao зберігалися майже 600 тисяч доларів, що стало відомо з матеріалів судового реєстру.

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