В Україні третя хвиля мобілізації, у разі нового призову до ЗСУ проблем не буде – Данілов

Зеленському щоразу на ставці доповідають про те, скільки військових у ЗСУ - Данилов / Колаж УНІАН

Заходи, пов'язані з мобілізацією в Україні, йдуть за планом. Наразі проводиться третя хвиля. Якщо з'явиться необхідність у додатковій комплектації ЗСУ, проблем з новою хвилею призову не буде. Про це заявив Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов.

Як повідомляє пресслужба РНБО, в ефірі програми Великий Львів він сказав про те, що"мобілізація йде за планом".

За словами чиновника, питання можливого збільшення числа мобілізованих регулярно розглядається на ставці головнокомандувача. На даний момент проблем немає. З додатковою мобілізацією, в разі необхідності, проблем також не повинно виникнути.

"Щоразу доповідають про кількість військових, яких ми запросили до лав ЗСУ для підготовки для захисту нашої країни. Проблем немає, і якщо буде необхідність у додатковій мобілізації, впевнений, що проблем не буде", - підкреслив Олексій Данілов.

Мобілізація в Україні

Глава країни-агресорки Володимир Путін 24 лютого оголосив про початок так званої "спецоперації" Росії проти України. Керівник Росії так назвав війну. Війська РФ напали на українську державу зі своєї території, окупованого Криму, Білорусі та окупованого Донбасу. Почалися ракетні та авіаційні бомбардування об'єктів військової, цивільної та критичної інфраструктури.

Війна триває. Сили оборони України відбивають напад російських військ і звільняють захоплені території.

25 лютого в Україні була оголошена загальна військова мобілізація. Президент Володимир Зеленський підписав відповідний указ, який 3 березня затвердила Верховна Рада.

Призивають до лав ЗСУ чоловіків від 18 до 60 років. В першу чергу тих, у яких є бойовий досвід.

Мобілізацію в Україні продовжили до 21 листопада. Документ вніс до Ради президент Зеленський. Проголосували "за" 288 парламентаріїв.

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