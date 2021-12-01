Ціни на каву "злетіли" до рекордного максимуму: попереду дефіцит напою

Світ страждає від неврожаю кави.
На Міжконтинентальній біржі ціна на каву досягла максимуму з 2011 року. Аналітики стверджують, що вона продовжить рости до 2023 року через низький урожай і затримки поставок.
Як повідомляє СNBC, у понеділок ціна контрактів на каву на грудень склала $2,34 дол. за фунт.
За словами експертів, подорожчання кави пов'язане з низкою важливих для ринку подій. Однак найголовнішим є його низьке виробництво. Через різкі заморозки і посухи урожай кави істотно зменшився.
У зв'язку з цим, є ризик подальшого подорожчання напою.
Крім цього, подорожчання кави пов'язане з проблемами в логістиці. Найчастіше зерна обсмажують не в тій країні, де виробляють, а з коронавірусом в транспортному з'єднанні між країнами виникла проблема.
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