В Україні нарощуватимуть виробництво FPV-дронів: компенсуватиме 155-мм снаряди

У МО кажуть про нарощення виробництва боєприпасів "практично всіх номенклатур колишнього СРСР".

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РФ перейшла у наступ / Колаж: Главред, фото: 67ОМ, 22 ОМБ

У Міноборони обіцяють наростити власне виробництво FPV-дронів, що у найближчій перспективі зможе компенсувати нестачу артилерійських снарядів, зокрема уже дефіцитних 155-мм боєприпасів, поділився в інтерв'ю BBC заступник глави оборонного відомства генерал Іван Гаврилюк.

"Щодо боєприпасів до артилерії, то це питання буде виникати і далі. Тому в Україні ухвалили рішення вирішувати ці питання шляхом створення потужного виробництва БПЛА", - зазначив він.

Крім того, нарощується власне виробництво боєприпасів "практично всіх номенклатур колишнього СРСР".

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Разом із західними компаніями Україна планує виробляти 155-мм снаряди на своїй території.

"Ми не можемо говорити про виробництво великої кількості 155-мм снарядів", – зазначає генерал Гаврилюк. Але наступного року він очікує, що українська оборонна промисловість виробить "їх достатньо, щоб покрити різницю між тим, що потрібно (на передовій), і кількістю снарядів, які можуть дати партнери".

Україні бракує озброєння

Напередодні бригадний генерал Олександр Тарнавський визнав брак артснарядів на передовій, що змусило командування згорнути деякі військові операції.

Тарнавський заявив, що нестача артилерійських снарядів є "дуже великою проблемою", а скорочення іноземної військової допомоги впливає на поле бою.

Американський президент Джо Байден, закликаючи законодавців нарешті вирішити питання підтримки Києва, припустив, що Путін на Україні не зупиниться і в найближчому майбутньому з російською армією будуть воювати вже солдати США. За даними Міноборони Німеччини, загрози країнам Балтії, Грузії та Молдові з боку Росії потрібно сприймати дуже серйозно, це не просто брязкання зброєю.

За словами нардепа Олександри Устінової, у разі перебоїв з поставками Заходом озброєння Україна змушена буде відмовитися від наступальних дій.

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