Тарнавський визнав брак артснарядів у ЗСУ на 'нулі': це вже впливає на бої

Україні доведеться згорнути деякі військові операції, підтвердив генерал.

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РФ перейшла до нового наступу / Колаж Главреда. Фото: Telegram Тарнавського, instagram.com/libkos

Бригадний генерал Олександр Тарнавський визнав брак артснарядів на передовій, що змусило командування згорнути деякі військові операції, пише Reuters.

"Є проблема з боєприпасами, особливо радянськими (снарядами) - це 122 мм, 152 мм. І сьогодні ці проблеми існують по всій лінії фронту", - сказав він.

Тарнавський заявив, що нестача артилерійських снарядів є "дуже великою проблемою", а скорочення іноземної військової допомоги впливає на поле бою.

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"Тих обсягів, які у нас є сьогодні, нам сьогодні не достатньо, враховуючи наші потреби. Тому ми їх перерозподіляємо. Ми переплануємо завдання, які перед собою ставили, і зменшуємо їх, тому що нам потрібно їх передбачити", - додав генерал.

Як розповів Тарнавський, українські війська на деяких ділянках південно-східного фронту перейшли до оборони, але намагаються атакувати на інших.

У ЗСУ попереду ще перемоги, зазначив Тарнавський, але військові потребують ротації та відпочинку коштом сформованих резервів.

"На деяких напрямках ми перейшли (до оборони), а на деяких продовжуємо наступальні дії - маневром, вогнем і просуванням вперед. І готуємо резерви для наших подальших широкомасштабних дій", - підкреслив генерал.

Україні не вистачає зброї

На тлі вибухнули суперечки у Конгресі США з приводу подальшого фінансування військової допомоги України багато західних ЗМІ почали описувати сценарії поразки ВСУ.

Американський президент Джо Байден, закликаючи законодавців нарешті вирішити питання підтримки Києва, припустив, що Путін на Україні не зупиниться і в найближчому майбутньому з російською армією будуть воювати вже солдати США. За даними Міноборони Німеччини, загрози країнам Балтії, Грузії та Молдові з боку Росії потрібно сприймати дуже серйозно, це не просто брязкання зброєю.

За словами нардепа Олександри Устінової, у разі перебоїв з поставками Заходом озброєння Україна змушена буде відмовитися від наступальних дій.

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