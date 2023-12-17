Україна взимку відмовиться від контрнаступу: депутатка назвала умову

Україна будує три лінії оборони і взимку відмовиться від наступальних дій.

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Росія пішла в наступ / Колаж: Главред, фото: 43 окрема механізована бригада

У разі перебоїв з поставками Заходом озброєння Україна змушена буде відмовитися від наступальний дій, сказала в ефірі телемарафону нардепка, голова Тимчасової спеціальної комісії (ТСК) з питань моніторингу постачання зброї Олександра Устінова.

Устінова відповіла, що Україна будує три лінії оборони.

"Якщо зброї не буде, ви бачите, що ми вже готуємося... готуємо фортифікаційні укріплення. Зараз три лінії, розуміючи, що зараз можливо нам доведеться, особливо взимку, (переходити - Гларвед) до захисної війни, а не до нападу, як до цього було", - відповіла Устинова. відео дня

Нардепка також підкреслила, що навіть у разі продовження регулярних поставок зброї треба враховувати, що "у світі закінчуються снаряди".

Україні не вистачає зброї

На тлі суперечок у Конгресі США з приводу подальшого фінансування військової допомоги України багато західних ЗМІ почали описувати сценарії поразки ЗСУ.

Американський президент Джо Байден, закликаючи законодавців нарешті вирішити питання підтримки Києва, припустив, що Путін на Україні не зупиниться і у найближчому майбутньому з російською армією будуть воювати вже солдати США. За даними Міноборони Німеччини, загрози країнам Балтії, Грузії та Молдові з боку Росії потрібно сприймати дуже серйозно, це не просто брязкання зброєю.

Самі ж російські окупанти скористалися падінням підтримки України Євросоюзом і США і пішли у новий масштабний наступ, витісняючи ЗСУ коштом м'ясних штурмів і переваги в артилерійських снарядах.

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